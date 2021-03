Gleb Savchenko demande une pension alimentaire pour époux au milieu du divorce d’Elena Samodanova

Se défendant. Gleb Savchenko a répondu à une femme séparée Elena Samodanovapétition de divorce avec ses propres demandes.

Dans trois documents judiciaires obtenus par Nous hebdomadaire, le Danser avec les étoiles pro, 37 ans, a demandé la garde légale et physique conjointe de leurs filles, Olivia, 10 ans, et Zlata, 3 ans, le 2 mars. Il a également demandé que Samodanova, 36 ans, lui fournisse une pension alimentaire pour époux et qu’elle couvre les honoraires de son avocat. Il cherche à mettre fin à la capacité du tribunal de fournir également une aide financière à Samodanova.

L’un des documents juridiques stipule que «la découverte doit être faite» pour déterminer les actifs et les dettes respectifs de la paire. Ils ont des dates d’audience prévues pour le 30 mars et le 2 juin.

Savchenko et Samodanova ont annoncé leur séparation en novembre 2020 après 14 ans de mariage. Le Donc tu penses pouvoir danser La chorégraphe a demandé la garde principale de leurs enfants et une pension alimentaire pour enfants lorsqu’elle a demandé le divorce le mois suivant. Elle a également demandé à son ex-mari de lui fournir une pension alimentaire et de prendre en charge ses frais juridiques.

«Les parties ont participé à la médiation pour tenter de résoudre les problèmes avant le dépôt de cette action», a-t-elle déclaré dans son dossier judiciaire le 22 décembre. «Bien que les parties soient parvenues à un accord sur plusieurs questions, [Savchenko] a refusé de payer une pension alimentaire pour enfant ou conjoint sans ordonnance du tribunal. »

Selon sa pétition, Samodanova pense que son ex-mari est capable de payer une pension alimentaire pour époux car il «gagne un salaire annuel d’environ 406 614 dollars» grâce à son rôle sur Danser avec les étoiles, ce qui équivaut à 33 884 $ par mois. La femme d’affaires a affirmé qu’elle «est au chômage» et a déclaré que sa «seule source de revenus» provenait du studio de danse qu’elle copropriétaire avec la star de télé-réalité, qui rapporte 37250 $ par an – ou 3105 $ par mois – mais est fermé depuis février 2020. en raison de la pandémie de coronavirus.

Samodanova a déclaré que l’aide financière de Savchenko permettrait à leurs enfants de continuer à avoir «un niveau de vie élevé».

Peu de temps après la confirmation de leur séparation, Samodanova a accusé Savchenko de l’avoir trompée au milieu de rumeurs selon lesquelles il avait une liaison avec son DWTS partenaire Chrishell Stause. Il a par la suite nié les allégations.

«Même si je continuerai de respecter la vie privée de ma famille, je ne resterai pas les bras croisés et ne permettrai pas que les fausses accusations et les rumeurs sur Internet restent sans réponse», a-t-il déclaré. Nous en novembre 2020. «Ma relation avec Chrishell était et reste strictement platonique. Notre amitié pendant notre saison sur DWTS n’était pas la raison de notre scission. Elena et moi avons des problèmes de longue date dans notre mariage. Cela a été une situation permanente entre Elena et moi, associée à un mauvais timing.

Le mois suivant, Savchenko a dit Divertissement ce soir que le couple de longue date «a eu des problèmes pendant des années» et qu’il «était dans une relation mentalement abusive et jalouse». Il a ajouté: «Le fait est que je ne l’ai jamais trompée. Jamais jamais jamais. »

Savchenko est devenu public avec Ça passe ou ça casse alun Cassie Scerbo début décembre. En février, Nous a révélé en exclusivité que le couple «faisait une pause» dans leur romance.

«Ils ne se sont pas exactement séparés mais passent juste du temps à part», a expliqué la source. « [They are] toujours en contact les uns avec les autres.

Samodanova, pour sa part, a dit Nous le mois dernier, qu’elle est prête à passer à autre chose pour de bon. «On lui a remis les derniers documents et il n’y a pas de retour en arrière», a-t-elle déclaré le 4 février. «Comme je l’ai toujours dit, ma seule préoccupation et ma seule préoccupation pour le moment est le bonheur et la sécurité de mes filles. Je souhaite bonne chance à Gleb et à toutes ses copines.

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!