Glen Campbell passe à la célébrité country solo

La grande année de percée pop dans la carrière de Glen Campbell était 1967, quand « Doux dans mon esprit » et « Au moment où j’arrive à Phoenix » l’a établi comme un artisan vocal d’une rare distinction. L’homme de Delight, Arkansas, était bien sûr un guitariste réputé et recherché depuis de nombreuses années, et avait fait quelques apparitions intéressantes dans les charts, dont une en tant que chanteur vedette sur un single country dès 1962. Mais en décembre Le 10 octobre 1966, Campbell entre pour la première fois dans le compte à rebours des singles country en tant qu’artiste solo.

La chanson en question, sur sa maison de longue date de Capitol, était « Ponts en feu, » qui a fait ses débuts sur Billboard’s Hot Country Singles à cette date et a atteint le n ° 18, en 13 semaines. L’enregistrement était une reprise d’une chanson qui s’était classée au 3e rang du palmarès pop américain du chanteur rock’n’roll canadien Jack Scott en 1960.

Glen avait atteint la 20e place des charts country avec l’entrée de fin 1962 « Kentucky Means Paradise », attribuée aux Green River Boys mettant en vedette Glen Campbell. Mais au milieu des années 1960, jusqu’à ce qu’il s’impose avec des succès country et pop simultanés, il avait vraiment des publics séparés dans les deux genres, avec divers singles qui ont fait le Hot 100 mais pas la liste C&W, ou l’inverse.

Écoutez le meilleur de Glen Campbell sur Apple Music et Spotify.

En 1965, par exemple, il a frôlé un single pop du Top 40 avec sa version de la chanson de protestation de Buffy Sainte-Marie « The Universal Soldier », mais il n’y avait aucun signe de cela dans l’enquête country. « Burning Bridges », pour sa part, n’a pas craqué le Hot 100, pas plus que le suivi « I Gotta Have My Baby Back ».

Puis vint l’ère de Glen Campbell, la star du multiformat, avec des sorties qui séduisirent les admirateurs des deux formats. Mais la voix incomparable, accompagnée de cordes luxuriantes et d’un piano country, est déjà là pour profiter de « Burning Bridges ».

Achetez ou diffusez « Burning Bridges » sur l’album du même nom.