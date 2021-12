Glen Campbell se souvient de ses amis les plus proches

Les amis et collègues de feu et grand Glen Campbell se sont souvenus de son héritage artistique en général, et son expertise particulière en tant que chanteur et guitariste sur les enregistrements démos qu’il a réalisés pour Elvis Presley. Les morceaux qu’il a coupés de 1964 à 1968, pour qu’Elvis envisage de s’enregistrer, ont été déterrés et assemblés pour l’album 2018 Glen Campbell. Chante pour le roi.

Stan Schneider, d’abord son comptable, puis son manager de 1975 jusqu’à sa mort, propose leurs réflexions sur le regretté Campbell ; Steven Auerbach, qui a déterré les enregistrements de la démo et dont l’oncle de la femme était Ben Weisman, qui a écrit le matériel de l’album avec Sid Wayne ; le chanteur-compositeur-producteur Jerry Fuller, qui était un ami proche et de longue date de la star ; et le batteur de renommée mondiale Hal Blaine, le confrère de Campbell de la session A-listers connue sous le nom de The Wrecking Crew.

Unis dans les chansons, puis dans la célébrité

Schneider a rencontré Glen Campbell lorsque le premier était le comptable de Gene Autry, et Glen faisait des démos pour la maison d’édition d’Autry et cherchait lui-même un comptable. « Travailler avec Glen a été très facile », dit-il. «Il était très décontracté, tout comme vous l’avez vu à la télévision. Il a très bien suivi les conseils et la direction, et il est devenu l’un de mes amis les plus proches pendant de nombreuses années.

Rappelant ses premières impressions sur le guitariste de session extrêmement recherché au début des années 60, avant la percée de Campbell en tant que star de la chanson et personnalité de la télévision, Schneider déclare : « Je me demande, comment ce type peut-il travailler autant ? Mais il travaillait matin, midi et soir à ces séances parce qu’il était très demandé. À ce moment-là, il était devenu le guitariste de prédilection de [Los Angeles].

« Il pouvait jouer n’importe quel genre de musique »

« Il semblait qu’il pouvait jouer n’importe quel genre de musique. il pourrait faire Les mamans et les papas et il pourrait faire Andy Williams ou Frank Sinatra. C’était facile, il pouvait apprendre une chanson en deux secondes. Il ne lisait pas la musique, mais il l’entendait et puis, boum, il commençait.

Certaines des performances de Sings For The King mettent en valeur les talents de Campbell non seulement en tant que chanteur et guitariste, mais aussi en tant qu’imitateur : il offre une imitation précise du style de chant de Presley. « Il a fait beaucoup de sessions tout le temps parce qu’il pouvait chanter comme n’importe qui », explique Schneider. « S’il faisait une chanson de Johnny Mathis, il chanterait comme Johnny. S’il a fait un Johnny Cash chanson qu’il chanterait comme Johnny. Il était tellement polyvalent. Tout comme son jeu de guitare, il pouvait faire n’importe qui.

Campbell et Presley se sont rencontrés pour la première fois en 1956, lorsque la nouvelle figure de proue de rock n Roll joué un spectacle à Albuquerque; Glen avait récemment déménagé là-bas pour rejoindre le groupe de son oncle, Dick Bills et les Sandia Mountain Boys. Des années plus tard, ils sont devenus de bons amis.

« Glen était absolument un grand fan d’Elvis », a déclaré son ancien manager. « Sinatra et Elvis étaient ses chanteurs préférés. Elvis n’était pas beaucoup plus âgé, mais Elvis était une star au moment où Glen faisait des séances. C’étaient les deux qu’il pensait être les deux meilleurs chanteurs qui aient jamais existé, et il a commencé à travailler avec eux deux.

« Les artistes qu’il a toujours mentionnés [were] travailler avec Elvis sur la bande originale de Viva Las Vegas et travailler avec Frank sur ‘Strangers In The Night’. Chaque fois qu’il parlait de ses séances, il parlait toujours de ces deux-là. Au moment où Campbell était une star en solo, son emploi du temps le rapprochait encore plus de Presley.

« On jouerait le même hôtel, l’International Hotel [in Las Vegas]», se souvient Schneider, « et je me souviens d’une fois, Glen a fermé et Elvis a ouvert le lendemain. Elvis est venu au spectacle de Glen et Glen est allé au spectacle d’Elvis, et ils se sont rendus après chaque apparition dans la salle.

« Alors qu’il ouvrait cette bouche, j’ai pensé, ce type va aller loin »

Lorsque Campbell vivait et travaillait à Albuquerque, il est allé voir The Champs (le plus célèbre pour leur tube instrumental de 1958, « Tequila »), allant même dans les coulisses pour obtenir leurs autographes. Leur groupe de tournée comprenait Jerry Fuller, qui a donné à Campbell les encouragements dont il avait besoin pour poursuivre sa carrière. « Quand j’ai entendu cette voix, il a joué quelques trucs à la guitare et j’ai été assommé par ça, bien sûr, mais dès qu’il a ouvert cette bouche et que la musique est sortie, j’ai pensé, ce gars va aller loin.

« Je pensais qu’il allait devenir une star immédiatement, il n’avait qu’à sortir d’Albuquerque », se souvient Fuller. « Alors je lui ai parlé et je lui ai dit: ‘Tu vas mourir sur la vigne ici-bas.’ Je lui ai donné mon numéro de téléphone et mon adresse, et j’ai dit : ‘Regardez-moi à Los Angeles, parce que vous êtes en train de dépérir ici et vous allez faire de grandes choses.’ »

Campbell a accepté son offre et s’est présenté à sa porte environ quatre mois plus tard, trouvant bientôt son propre appartement à Los Angeles et faisant sortir sa famille. Avec l’aide de son ami, il a auditionné pour les Champs et a décroché le poste.

« Dave Burgess était le propriétaire et le leader des Champs et il avait aussi vu Glen à Albuquerque. Il avait dit : ‘Savez-vous ‘Train To Nowhere’ ?’ et Glen le jouerait. Des choses obscures sur leurs albums et bien sûr ‘Tequila’, et tout ce qu’il demandait, Glen le savait et il l’a joué pour lui. Fuller se souvient que Burgess avait dit à Campbell : « Eh bien, j’ai un costume légèrement sans couture que vous pouvez porter. »

« À cette époque, ils devaient porter des uniformes, alors il a sorti ce costume rouge pour que Glen le porte. Il a dit : « Tiens, prends ça et répare ça. » Nous avons remercié Glen et sommes retournés à la voiture et je me souviens que Glen a attendu, il a relevé les vitres pour que personne ne puisse l’entendre et il a dit : « Je suis un champion ! »

Fuller et Campbell ont commencé à travailler sur des démos ensemble, aidant Fuller à obtenir un contrat d’artiste avec Challenge Records. La nouvelle s’est rapidement répandue à propos de Glen également, et peu de temps après, il a rejoint les rangs sacrés de The Wrecking Crew. La paire a également joué dans de nombreux clubs, dont The Crossbow, où un certain Elvis se rendait chaque fois qu’il était en ville. « Ils avaient un petit balcon pour garder le groupe d’Elvis hors de la foule en bas », explique Fuller. « Il nous a invités tous les deux à nous saluer. »

Les deux musiciens ont tous deux travaillé avec Ricky Nelson, et en effet Fuller a écrit plusieurs des tubes de l’idole de la pop, dont « Travelin’ Man ». « À un moment donné, [Elvis] avait l’habitude d’avoir des matchs de football dans sa cour avant. Nous étions dans l’équipe de Ricky et Elvis avait une équipe. C’est devenu assez dur. C’était censé être du flag football mais… les gens se sont retrouvés avec des yeux au beurre noir et des choses comme ça. On passait juste un bon moment. Je pense que c’est l’un des endroits où Glen aurait pu se connecter tôt avec Elvis.

« Nous gagnions tellement d’argent que c’était presque contre la loi »

Le batteur Hal Blaine est un autre contemporain de Campbell qui l’a connu alors que chacun d’eux « n’avait absolument rien d’autre que nos instruments », comme il le dit. « Tout le monde connaissait Glen, [he] était un gars formidable. Il est venu et il faisait le plus – ce que les musiciens appellent – ​​des solos décalés. Il pouvait tout faire. Le fait était qu’il chantait. Il pouvait sonner comme n’importe qui… comme ces divers artistes qui étaient toujours à la recherche du nouveau hit.

« Il faisait partie de ces musiciens qui sont venus, ne lisaient pas une note de musique, ont grandi dans une famille très musicale mais ce n’étaient pas des musiciens scolarisés », note le batteur. « Il jouait à l’oreille. Il pouvait faire certains des solos les plus fous connus de l’homme. C’était incroyable. Et Glen s’est parfaitement adapté à nous.

À propos des années où ils ont joué ensemble dans le Wrecking Crew, Blaine ajoute : « Nous faisions littéralement deux, trois, quatre sessions par jour. Nous jouions une session de trois heures et pendant une pause, quelqu’un passait en courant et disait: « Nous avons besoin d’un solo de guitare, amenez ce guitariste qui joue ces solos ». Mettez-le sur notre disque, nous avons besoin d’un hit. Apportez le batteur ; pouvez-vous entrer et faire du tambourin pour nous ? On gagnait tellement d’argent que c’en était ridicule. C’était presque contre la loi.

Le travail de détective qui a mené à Sings For The King

Steven Auerbach a appris l’existence même des démos Presley de Campbell par Ben Weisman, l’oncle de sa femme, qui a écrit 57 chansons que The King a enregistrées – plus que tout autre compositeur. « Une grande partie de la connaissance de mon oncle était d’apprendre sa carrière avec Elvis », dit Auerbach. « Il a mentionné avec désinvolture que Glen chanterait des démos pour lui et que je me disais:« Pas question », et il a dit : « Oui, avant qu’il ne soit vraiment Glen Campbell, il chanterait des démos. »

« Ben est décédé en 2007 et je suis allé dans son espace de stockage et il y avait littéralement environ six étagères de bandes bobine à bobine », raconte Auerbach. D’un mur à l’autre, il devait y avoir plus d’un millier de cassettes. Tout le monde se disait : « Que faisons-nous avec ça ? Quelqu’un a dit : « Nous les détruisons ». Au sens propre. « Je ne peux pas les jeter, je ne sais pas ce qu’ils contiennent ! » Chaque boîte représentait en quelque sorte un mystère de ce qu’elle contiendrait.

Ce mystère s’est révélé alors qu’Auerbach parcourait minutieusement les bandes. « Ça dirait sur la boîte le nom de la chanson, c’est tout ce que ça dirait », explique-t-il. «Et je me suis dit, eh bien, peut-être que ces chansons de Glen Campbell sont ici. Je pensais que le monde aimerait entendre ces chansons. Lentement mais sûrement, j’ai fouillé les cartons.

« J’avais une petite casquette de détective. S’il y avait quoi que ce soit d’écrit sur une boîte qui soit associé à Elvis, je le mettrais dans une pile différente de celles qui semblaient être des démos aléatoires qui n’ont jamais été enregistrées par des artistes. Alors maintenant, j’avais toutes ces boîtes et ces cassettes et je ne savais pas quoi en faire.

Auerbach a ensuite pu écouter le matériel avec l’aide de Len Horowitz à History Of Recorded Sound à Culver City, Los Angeles. « Nous avons commencé à les écouter. Nous avons entendu quelques chansons et nous nous sommes dit : « Je ne sais pas ce que c’est, je ne sais pas qui c’est », et après environ une heure et demie, il a mis une cassette, et les cassettes se sont effondrées comme nous les jouerions.

« Nous avons un travail de guitare de Glen Campbell que personne n’a jamais entendu auparavant »

« Le ruban a 55 ans, donc l’adhésif est usé. Donc, pour simplement entendre une chanson, il a fallu beaucoup d’efforts pour continuer à la reproduire jusqu’à ce que nous puissions en écouter une partie. Après environ une heure et demie, nous nous sommes dit : « Je pense que c’est Glen Campbell. » Et cela a commencé le processus de parcourir les boîtes, de mettre des cassettes sur son lecteur de bobines et d’écouter. « Est-ce Glen ? Non. C’est Glen ? Oui…’

« Cette révélation était naturellement excitante. Ce fut une expérience incroyable d’entendre la musique et d’entendre la voix de Glen prendre vie comme ça », poursuit Auerbach. « Pour moi, c’était très excitant parce que je savais que Glen chantait dans un genre dans lequel il n’avait vraiment pas beaucoup chanté. C’était du vrai rock’n’roll que les écrivains d’Elvis écrivaient pour lui. »

Les 18 morceaux de Sings For The King incluent 12 que Presley a continué à enregistrer lui-même, comme les chansons-titres de ses films Spinout, Clambake et Easy Come, Easy Go. « Une grande partie de la chanson que vous entendrez… vient des films », explique Auerbach. « Vous entendrez tous les genres. Vous entendrez une chanson très blues comme ‘Any Old Time’… il y a juste un bon échantillon de musique de la chanson gospel qui [kicks] de l’album « We Call On Him », qui est une chanson très poignante.

« Il y a des trucs de type rockabilly, il y a des chansons rock’n’roll à toute vapeur ici, il y a de bons airs country et il y a de bonnes ballades. Il y a un petit mélange de tous les genres, et Elvis a aimé ça aussi. Elvis sautait d’un genre à l’autre et je pense que cet album représente les intérêts musicaux d’Elvis, que Ben et Glen essayaient de capturer en présentant du matériel à The King.

« Nous avons un travail de guitare de Glen Campbell que personne n’a jamais entendu auparavant », note Auerbach. « C’est une sorte d’expérience surréaliste de voir cela prendre vie, et j’espère vraiment que les gens comprendront l’esprit dans lequel ces enregistrements ont été réalisés et à quoi ils étaient destinés. »

« Glen était une icône », dit affectueusement Hal Blaine. « Il a juste [went] de zéro à un million. Il était un sur un million.

Conclut Schneider : « Je pense que Glen serait fier de savoir que… les démos qu’il a faites pour Elvis Presley sortiraient sous forme d’album. [on which] il salue le roi.

