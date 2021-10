Glen Creason, bibliothécaire de la bibliothèque centrale de Los Angeles, emprunte une nouvelle voie : la retraite

« J’ai l’impression de vivre une expérience psychédélique », déclare Glen Creason, le bibliothécaire cartographique de la Central Library du centre-ville de Los Angeles, qui prend sa retraite après 42 ans passés derrière le bureau. Aujourd’hui était son dernier jour.

Barbu et à lunettes comme il l’était quand il a commencé, le comportement détendu de Creason cache le fait qu’il s’agit d’une perspective douce-amère.

« J’ai hâte de pouvoir faire ce que j’aime, mais d’un autre côté, c’est ma famille ici. »

Ses collègues semblent également choqués, a déclaré Creason, 74 ans, qui admet qu’il pleure devant les publicités télévisées. Il se demande comment il va traverser la fête de départ.

Jimmy Carter était président lorsque le résident de longue date de Glassell Park a commencé à travailler comme bibliothécaire de référence. Creason se décrit comme l’un des derniers bibliothécaires « sur papier », qui a répondu aux questions en se référant à des livres, et a utilisé des fiches de catalogue dactylographiées, un téléphone à cadran et avait tout un vocabulaire connu d’eux seuls.

« En 1989, le poste de travail avec les cartes était ouvert, et c’était plus d’argent, alors je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est ? » Et je ne connaissais rien aux cartes », dit-il en riant.

Glen Creason au travail.

(Keith Kesler / Bibliothèque publique de Los Angeles)

Un bibliothécaire cartographe recherche, rassemble et catalogue le matériel de la collection et répond aux demandes des clients. Sans expérience, Creason a dû se rendre dans les collections de l’UCLA, du Seaver Center et du Huntington, «à genoux», pour apprendre.

Il dit que son épiphanie est venue quand il a feuilleté quelques cartes illustrées.

« J’ai pensé : ‘Maintenant, nous parlons. C’est quelque chose dans lequel je peux entrer.

Creason a failli prendre sa retraite en 2015 lorsqu’il a déclaré qu’il était « complètement perdu pendant six mois » en raison de problèmes de santé mentale, mais le soutien de la bibliothèque l’a aidé à traverser. La collection John Feathers aussi.

Contenant des milliers d’articles, la collection a été offerte en 2012 lorsque l’agent immobilier d’une grande maison située dans un ravin du mont Washington a déclaré que la bibliothèque pouvait prendre ce qu’elle souhaitait. Creason reçoit un appel similaire environ une fois par mois et parfois, il trouve des trésors, comme des cartes de Disneyland ou une carte des Jeux olympiques de 1932. Une friperie à Temple City garde également un œil sur lui.

« Tout ce qui est illustré à propos de LA, mon domaine de spécialisation assigné, nous le mettons dans notre collection », dit-il. « Mais ça? C’était absolument ahurissant. Encore récemment, le nouveau propriétaire a trouvé quatre autres boîtes de cartes sous le plancher.

Il a récemment terminé de cataloguer le grand nombre d’articles liés à la Californie de Feathers, qui comprenaient «un ensemble complet de guides Thomas, que même la société n’avait pas, des guides Rennie, des guides Gillespie remontant aux années 1920, des cartes dépliantes, des atlas routiers d’avant que nous ayons un réseau routier, des récits de voyage, un ensemble de quatre volumes sur les sols de l’Iowa. J’ai même trouvé sa carte de bibliothèque et son permis de conduire.

Même après avoir trouvé un tel trésor, c’est la pandémie de COVID-19 qui l’a finalement décidé à prendre sa retraite.

« Même en télétravail, j’étais à la maison pendant plus d’un an et j’essayais de remplir mes journées », dit-il. « Je pense que j’ai développé une sorte d’appréciation zen pour cela, mes deux chats, ma fille et ma famille. »

Il regarde les nombreuses chaises vides du département d’histoire et de généalogie.

«Et quand la bibliothèque a rouvert, c’était une sorte de déception. Nous aimons aider les gens à trouver des réponses, c’est ce qui est amusant pour nous, mais les gens ne sont pas revenus comme nous le pensions.

Il a déjà plusieurs grands bacs en plastique remplis pour son départ, mais ne peut pas encore faire face au démantèlement de sa cabine : chaque centimètre des murs gris est recouvert de coupures de journaux, de dessins animés, de photos, de souvenirs des Dodgers et plus encore.

Creason se souvient des personnes célèbres – et infâmes – qu’il a rencontrées lors d’événements à la bibliothèque, ou de celles qui sont venues à son bureau pour demander de l’aide. Il mentionne les acteurs Diane Keaton et Denzel Washington, la romancière Susan Orlean, la légende des échecs Bobby Fischer, l’acteur Peter Falk et un étudiant de première année de Yale appelé Jodie Foster.

«Elle savait tout avant d’arriver», dit Creason avec admiration.

Anglophile engagé dont la mère était originaire du Northumberland en Angleterre, Creason dit que c’était un plaisir particulier lorsqu’il a rencontré l’acteur de Sherlock Holmes Jeremy Brett, qui cherchait un rôle d’explorateur. Il a également écrit sur sa brève rencontre effrayante avec Richard Ramirez, le tueur en série « Night Stalker », qui a demandé des livres sur la torture et l’occultisme.

Les clients de tous les jours pourraient également être difficiles.

« Il y avait un ancien professeur de mathématiques du Wisconsin qui avait perdu la tête d’une manière ou d’une autre. Il demandait une paire de ciseaux, puis se penchait sur une poubelle et se coupait les cheveux et la barbe. Un jour, il a laissé un bout de papier avec « Vous devenez de plus en plus intelligent » écrit dessus. Il parlait des gens en général, et je l’ai encadré et mis sur mon mur à la maison.

Il a cependant reçu sa part d’impatience, d’incrédulité et même d’abus.

« Les gens insistent sur le fait qu’ils savent qui a tué le Black Dahlia, ou les Kennedy, et on m’a demandé la carte de l’Iran du XVe siècle qui montrait où les trésors sont enterrés, des cartes de tarot nazies et des cartes des tunnels secrets du centre-ville. Les bootleggers n’en auraient pas gardé une carte !

Quant à la chose la plus étrange qu’il ait rencontrée, Creason se souvient que lorsque la bibliothèque quittait son emplacement temporaire après l’incendie criminel d’avril 1986 qui a vu 400 000 volumes brûlés, quelque chose était coincé au fond d’un tiroir à cartes.

« C’était un ruban de deuil porté lorsque le train funéraire de Lincoln est passé. »

Après s’être plaint que la collection de cartes ne dispose pas d’un scanner professionnel fonctionnel – « Boston et New York Public (bibliothèques) ont numérisé des milliers de cartes, et nous en avons environ 70 – C’est une honte » – il revient tranquillement à ses pensées sur son imminente Départ.

« Ça semblait juste aller », claque-t-il des doigts, « comme ça. »