Glen Johnson envoie un message à Thomas Tuchel à propos de Mason Mount ⋆ .

Glen Johnson a salué le milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre Mason Mount (Photo: .)

Glen Johnson pense que “tout le monde devrait s’extasier” sur le milieu de terrain “sous-estimé” et “brillant” de Chelsea, Mason Mount.

Mount a fait irruption dans l’équipe première de Chelsea sous la direction de l’ancien manager Frank Lampard et a continué d’impressionner depuis la nomination de Thomas Tuchel l’hiver dernier.

Le joueur de 22 ans a disputé 54 matchs avec les Blues la saison dernière alors qu’ils remportaient la Ligue des champions, atteignaient la finale de la FA Cup et terminaient quatrième de la Premier League.

Après la campagne 2020-21, Mount a impressionné pour l’Angleterre à l’Euro 2020, mettant en vedette cinq de leurs sept matches alors que l’équipe de Gareth Southgate s’est qualifiée pour la finale avant de s’incliner face à l’Italie aux tirs au but.

L’ancien défenseur de Chelsea et de l’Angleterre Johnson est un grand fan de Mount et a déclaré que “tout le monde serait ravi de lui s’il était français ou italien”.

Johnson pense également que Mount devrait “commencer chaque semaine” pour Chelsea malgré la concurrence intense pour les places dans l’équipe de Tuchel à Stamford Bridge.

La star anglaise a débuté quatre des six matches de Premier League de Chelsea cette saison, ratant la défaite du week-end dernier contre Manchester City en raison d’une blessure.

“Mason Mount est sous-estimé, il est brillant”, a déclaré Johnson à bettingexpert. « S’il était français ou italien, tout le monde s’extasierait sur lui.

«Il joue avec de grands noms, des superstars et pour moi, certaines de ses performances sont incontournables. C’est un milieu de terrain polyvalent et devrait commencer chaque semaine.

Ayant également raté la défaite de Chelsea en Ligue des champions en milieu de semaine contre la Juventus, Mount espère marquer son retour de blessure samedi lorsque les Blues accueilleront Southampton.

La signature du record du club Romelu Lukaku n’a pas réussi à marquer lors des quatre derniers matchs de Chelsea, mais Johnson pense que Manchester United doit regretter d’avoir vendu l’attaquant compte tenu de sa forme ces dernières saisons.

“Évidemment, s’il était resté à Manchester United, il n’aurait pas été le joueur qu’il est aujourd’hui. C’est l’une de ces choses rétrospectives », a ajouté Johnson.

“C’est comme si Chelsea vendait Kevin De Bruyne. Ces joueurs s’en vont, ils apprennent leur métier ailleurs, puis ils deviennent le joueur qu’ils sont.

«Je ne pense pas qu’aucun de ces joueurs serait le joueur qu’il était s’il restait. C’est la même chose que Mohamed Salah.

“S’il restait à Chelsea, il ne serait pas le joueur qu’il est maintenant. Alors, bien sûr, Man United regrette d’avoir vendu Lukaku, mais à l’époque, c’était probablement la bonne chose à faire.

