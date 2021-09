in

Les Rangers ont annoncé aujourd’hui que le milieu de terrain Glen Kamara a signé un nouveau contrat avec le club.

Le joueur de 25 ans a prolongé son engagement auprès des champions écossais jusqu’à l’été 2025.

Glen Kamara signe un nouveau contrat avec les Rangers

💙 #Kamara2025#RangersFC est aujourd’hui ravi d’annoncer que le milieu de terrain @GlenKamara4 a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’à l’été 2025. – Rangers Football Club (@RangersFC) 22 septembre 2021

Acteur clé chez Rangers

L’international finlandais de 25 ans est devenu un joueur clé dans l’équipe de Steven Gerrard. Il a maintenant fait plus de 100 apparitions pour l’équipe écossaise, marquant quatre buts et aidant six après avoir rejoint Dundee en 2017.

Il a déjà disputé neuf apparitions cette saison, aidant les Rangers à remporter la première place de la Premiership écossaise.

Kamara s’est vu infliger une suspension de trois matchs par l’UEFA pour avoir agressé le joueur du Slavia Prague Ondrej Kudela, qui a également été suspendu, à la suite d’une suspension de dix matchs pour abus racial. Cette interdiction a vu Kamara manquer le match de qualification des Rangers pour la Ligue des champions avec Malmö, qu’ils ont perdu.

Le milieu de terrain finlandais est populaire dans le club et a remporté le titre de Premiership écossaise en 2020/21. Ses efforts ont également été appréciés par la PFA, qui l’a nommé dans son équipe de Premiership écossaise de l’année 2020/21.

Avant de déménager en Écosse, il est passé par l’académie d’Arsenal, où il a également été prêté à Southend United et Colchester United.

Il s’est installé en Écosse depuis maintenant quatre ans et continuera d’y rester après la signature de son nouveau contrat.

Glen Kamara aime son temps avec les champions écossais

Kamara a déclaré à rangers.co.uk : « Je suis ravi d’avoir engagé mon avenir à long terme avec les Rangers.

“J’ai absolument adoré mon séjour ici et faire partie de l’équipe qui a remporté le titre la saison dernière m’a donné envie d’essayer de gagner encore plus dans les saisons à venir.

“Ce fut une décision facile pour moi de signer et je tiens à remercier le manager, Ross Wilson et le conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont témoignée.”

Le manager des Rangers Steven Gerrard a ajouté : « Glenn est un membre très respecté de notre équipe, qui a fait preuve d’une capacité technique et d’un leadership exceptionnels depuis qu’il a signé pour les Rangers. Il joue un rôle essentiel dans notre système et est essentiel à notre style de jeu.

«En tant que personnel, nous avons vraiment apprécié de le voir évoluer et s’épanouir dans notre environnement. Glen a encore le potentiel pour accomplir beaucoup plus aux Rangers, ajoutant à sa grande contribution pour gagner 55.

“Sa prolongation de contrat n’est pas seulement une excellente nouvelle pour Glen en tant que joueur, mais pour tout le monde chez Rangers.”

Kamara a disputé 34 matches avec la Finlande, marquant une fois.

Le directeur sportif Ross Wilson a également déclaré à rangers.co.uk : « Naturellement, je suis très heureux que nous ayons conclu un accord avec Glen. Non seulement c’est un excellent membre de notre équipe, c’est aussi une personne superbe à avoir dans notre dressing (salle) et dans le club tous les jours.

“Il est tenu en haute estime par les joueurs et le staff et nous savons qu’il a plus de niveaux à venir à l’avenir.”

