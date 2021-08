Glenmark Life Sciences, RIL, Airtel, Vodafone Idea, SBI, HDFC Bank, Cipla, focus sur les actions sensibles aux taux

in

Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty continue d’être positive

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient de 14 points à 16 324,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ positif pour BSE Sensex et Nifty 50 avant le résultat du RBI MPC vendredi. Lors de la session précédente, les taureaux ont continué à dominer Dalal Street, terminant à de nouveaux niveaux record pour la troisième journée consécutive. Sensex a clôturé à 54 492, tandis que Nifty de NSE s’est établi à 16 294. Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty continue d’être positive. “Après avoir fortement augmenté au cours des dernières séances, il existe une possibilité de consolidation ou de correction à la baisse mineure à partir des plus hauts proches de son support de points de rupture autour de 16000-16100 selon le concept de changement de polarité. Cette anticipation est évidente après la formation d’un modèle de doji jeudi aux plus hauts », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Hindalco, M&M : Des sociétés cotées à l’ESB telles que Hindalco Industries, Mahindra & Mahindra, Berger Paints (Inde), Muthoot Finance, Piramal Enterprises, Steel Authority of India (SAIL), Balkrishna Industries Astral, Bharat Electronics, Tata Power, Alkem Laboratories, AU Small Finance et Abbott India annoncera aujourd’hui ses résultats du trimestre d’avril à juin.

Glenmark Sciences de la vie : Aujourd’hui, les actions de Glenmark Life Sciences feront leurs débuts à Dalal Street. L’introduction en bourse de la société a été de 44,17 fois le mois dernier, aidant la société à lever 1 513 crore de roupies.

Reliance Industries Ltd : Reliance Strategic Business Ventures Limited, une filiale en propriété exclusive de RIL, a investi Rs 20 crore en actions de Neolync. Un investissement supplémentaire pouvant aller jusqu’à Rs 40 crore, sous réserve que Neolync atteigne les jalons convenus, devrait être achevé d’ici mars 2023. L’investissement total se traduira par 40 % du capital social de Neolync sur une base entièrement libérée et diluée.

Actions sensibles aux taux : Les actions sensibles aux taux de secteurs tels que les banques, l’immobilier et l’automobile seront sur le radar des investisseurs. Des actions telles que State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), ICICI Bank, HDFC Bank, Maruti Suzuki, Hero MotoCorp, DLF, Oberoi Realty, Godrej Properties, Sobha resteront à l’honneur.

GAIL : Le bénéfice net de GAIL a bondi de 183,9 % en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre 2 995,3 crores de roupies sur une base consolidée au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que l’activité de commercialisation du gaz naturel – la plus grande source de revenus de GAIL – est devenue bénéficiaire (avant intérêts et impôts ) de Rs 449,8 crore.

Pouvoir Adani : Adani Power a affiché un bénéfice net consolidé de Rs 278.22 crore au cours du trimestre de juin 2021, principalement grâce à des revenus plus élevés. La société avait signalé une perte nette consolidée de Rs 682,46 crore au cours du trimestre terminé le 30 juin 2020.

Idée Vodafone : Au milieu d’une crise existentielle à laquelle l’entreprise est confrontée, le PDG de Vodafone Idea, Ravinder Takkar, a contacté les employés pour les rassurer et a exhorté le personnel à continuer à se concentrer sur la fourniture de services de qualité aux clients et à maintenir l’intensité du marché.

Société Birla: Birla Corporation a signalé une augmentation de plus du double de son bénéfice net consolidé à Rs 141,51 crore au premier trimestre clos en juin 2021. Il avait affiché un bénéfice net de Rs 65,77 crore au cours du trimestre avril-juin il y a un an.

Cipla : Cipla a annoncé une augmentation de 25,41 % de son bénéfice net consolidé à 709,92 crores de roupies pour le trimestre clos le 30 juin 2021, en raison de ventes robustes. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 566,04 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Bharti Airtel : Bharti Airtel a annoncé jeudi le lancement de « Airtel Office Internet », une solution pour les besoins émergents de connectivité numérique des petites entreprises, des SOHO (Small Office Home Office) et des startups technologiques en démarrage.

