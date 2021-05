Glenn Close dit qu’il veut faire un autre film de Cruella De Vil

«J’ai une belle histoire à faire une autre Cruella avec ma Cruella», a déclaré Glenn à Variety.Cruella vient à New York et disparaît dans les égouts»Il a plaisanté. Et l’idée de la revoir comme la méchante nous excite tous. En fait, l’actrice a gardé toute la garde-robe de Cruella et l’a dans son placard.

Glenn Close dans 101 Dalmatiens. (Shutterstock)

Eh bien, il a également fait don d’une partie de la garde-robe de De Vil à un musée pour que tout le monde puisse la voir. Souviens-toi que la mode était une partie très importante du personnage de Disney. Leurs costumes sont emblématiques.