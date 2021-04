Glenn Close envoie Internet dans la frénésie avec la danse “ Da Butt ” aux Oscars 2021 ⋆ .

WENN / Avalon

“ Glenn Close a une grande personnalité, une spontanéité et une attitude édifiante qui illumineront à tout moment ”, se réjouit un fan à propos de l’actrice de “ Wife ”, qui a été nominée pour son rôle dans “ Hillbilly Elegy ” cette année.

L’une des choses dont les gens se souviendront des Oscars 2021 est définitivement Glenn CloseLa danse «Da Butt». L’actrice emblématique a brisé Internet en montrant ses talents de secoueuse de butin lors de la télédiffusion en direct qui est ensuite générée en un mème viral.

La danse hilarante a eu lieu quand Questlove et Lil Rel joué à un jeu de devinettes musicales avec les membres du public. Ils se sont approchés “La femme”Actrice et a joué une chanson dont Glenn devait deviner le titre. L’actrice nominée aux Oscars a rapidement reconnu la chanson, qui se trouvait être “Da Butt” de 1988, et l’a montrée en secouant son butin, au grand plaisir de tout le monde.

«Ce n’est pas juste pour Glenn Close. Vous ne connaissez pas «Da Butt» », a déclaré Lil Rel à l’actrice. Cependant, Glenn a surpris tout le monde lorsqu’elle a dit: «Attendez une seconde. C’est «Da butt». Je sais que. “ Da butt ”, c’était une chanson classique du grand groupe de go-go de Washington, DC EU Shout out to Ours en sucre et le tout Bande d’arrière-cour. »

Ne s’arrêtant pas là, Glenn a continué à partager ses connaissances sur la chanson. «Donc Spike Lee l’avait écrit pour son brillant film ‘School Daze’. Malheureusement, mes amis aux Oscars l’ont raté et il n’a pas été nominé, donc il n’aurait pas pu gagner.

Lil Rel ne pouvait pas cacher son choc en répondant: «Je ne m’attendais pas du tout à ce que vous connaissiez ‘Da Butt’. C’est dope, mais connaissez-vous la danse? Savez-vous comment faire «Da Butt»? » Sans aucune hésitation, le “Hillbilly Elegy”L’actrice, qui avait l’air magnifique dans une robe bleue étincelante, s’est levée et a secoué son butin dans une excitation totale.

«Glenn Close a une grande personnalité, une spontanéité et une attitude édifiante qui illumineront à tout moment. C’est ainsi que vous changez les rôles pour transformer le spectacle en spectacle Glenn Close! » un fan a réagi au mème. «Elle sait maintenant qu’elle sera à la mode pour cela au lieu de 0-8. Elle est intelligente », a noté une personne, se référant aux titres comment Glenn a récolté 8 nominations aux Oscars avec 0 victoire.

En plus de son signe de tête pour «Hillbilly Elegy», Glenn a été nominée pour «Le monde selon Garp» en 1983, «The Big Chill» en 1984, «The Natural» en 1985, «Fatal Attraction» en 1988 et «Dangerous Liaisons ”En 1989. L’actrice a également obtenu des nominations pour“Albert Nobbs»En 2012 et« The Wife »en 2019.

