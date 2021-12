Glenn Close nous parle de son nouveau film, Swan Song

Alors que Cam se demande s’il modifiera ou non le destin de sa famille, il en apprend plus sur la vie et l’amour qu’il ne l’aurait jamais imaginé. Ce film, réalisé par Benjamin Claire, explorez jusqu’où nous irons et combien nous sommes prêts à sacrifier pour rendre la vie plus heureuse aux personnes que nous aimons.

Dans une interview exclusivement fournie par Apple TV +, le huit fois nominé aux Oscars a parlé de ce projet, utilisant des expériences personnelles pour créer le personnage.

« Mon personnage est une femme très intelligente, c’est une généticienne très talentueuse. Pour l’interpréter, j’avais besoin de lui créer un arrière-plan, d’avoir beaucoup d’images en tête et une histoire qui pourrait me dire comment réagir à certaines situations. Pour cela je me suis tourné vers une riche banque d’histoires personnelles qui m’ont aidé à y parvenir. Pour moi, ce fut une expérience créative et amusante de comprendre pourquoi mon personnage était là et pourquoi il a fait ce qu’il a fait, même si le public ne le saura jamais ! ».

Glenn fermer Elle a commenté que pour jouer Jo Scott, elle n’avait pas à faire beaucoup de recherches sur la génétique, car le réalisateur l’avait déjà fait pour elle. « De plus, mon père était un très bon médecin, un humaniste et un idéaliste, alors j’ai grandi dans la culture de ce qu’était la médecine. Je connais la discipline et je sais ce que c’est que d’être la fille de quelqu’un qui voulait découvrir ce qui causait des maladies et comment les guérir. Je connais cette idée de base de ce que signifie être un guérisseur. Probablement plus que je ne l’imagine, avoir un médecin et un chirurgien comme papa a eu une grande influence sur mon enfance. »