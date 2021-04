Glenn Close vient de faire l’histoire des Oscars, mais elle n’en sera pas heureuse

Parmi les fois où Glenn Close a été en lice pour la plus haute distinction d’Hollywood, il y a un partage égal entre les chances de gagner la meilleure actrice et la meilleure actrice dans un second rôle. Son tour dans Hillbilly Elegy de Ron Howard est la quatrième fois qu’elle est nominée dans cette dernière catégorie, les autres titres de la liste étant Le monde selon Garp de George Roy Hill (qui était la première fois qu’elle était prête pour un Oscar). , The Big Chill de Lawrence Kasdan et The Natural de Barry Levinson. Et tandis qu’elle livrait un travail principal acclamé dans Fatal Attraction d’Adrian Lyne, Dangerous Liaisons de Stephen Frears, Albert Nobbs de Rodrigo Garcia et The Wife de Bjorn Runge, elle a toujours quitté les Oscars les mains vides.