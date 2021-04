Glenn Danzig dit que “ la porte est ouverte ” pour d’autres émissions ratées

Dans une nouvelle interview avec le magazine Rolling Stone, Glenn Danzig a été demandé si le INCORRECTIONS les retrouvailles sont «terminées». Il a répondu: “Je ne sais pas. Je veux dire, maintenant, quelque chose comme un INCORRECTIONS le spectacle devrait être dans un endroit plus grand. Et je ne sais pas si ces endroits sont encore ouverts. Alors on verra. Je veux dire, la porte est ouverte. Si nous le faisons, j’aimerais jouer dans des endroits où nous n’avons pas encore joué, le Texas ou la Floride ou des endroits comme ça. Nous n’avons fait aucun spectacle dans ces États, et ces États sont totalement ouverts. “

Glenn a également semblé rejeter l’idée de publier de la nouvelle musique de l’un de ses projets, expliquant: “Les gens pensant qu’ils peuvent télécharger votre disque gratuitement et tout le reste, cela arrive au point où vous êtes juste, comme, ‘Pourquoi est-ce que je vais faire un nouvel album? Les gens vont juste le voler. Ça va me coûter de l’argent pour le faire. Vais-je récupérer de l’argent? J’adore faire de la musique, mais si je dépense une tonne d’argent pour faire un disque et qu’il est simplement téléchargé gratuitement et que les gens le volent, à quoi ça sert? “

Il a poursuivi: “Je veux dire, nous verrons. Peut-être que je vais juste entrer et faire une chanson ou deux et la donner gratuitement ou quelque chose, je ne sais pas. Cela ne coûte pas trop cher, mais pour la plupart du temps, je pense que tous ces gens qui viennent de décider que, vous savez, “Merde les groupes, je vais avoir ça gratuitement”, eh bien, vos groupes ne vont probablement pas sortir de la nouvelle musique. “

La performance de retour initiale de INCORRECTIONS membres Danzig, Jerry seulement et Doyle Wolfgang Von Frankenstein a eu lieu au 2016 Fête des émeutes. Les camarades du groupe séparés ont joué ensemble pour la première fois depuis 1983 et ont été soutenus par d’anciens TUEUR le batteur Dave Lombardo et guitariste Acey Slade.

Depuis lors, la gamme originale du INCORRECTIONS s’est réuni pour des dates dispersées, la plus récente ayant eu lieu en décembre 2019 au Wells Fargo Arena de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Avant le Fête des émeutes concerts, Glenn, Jerry et Doyle Wolfgang Von Frankenstein joué pour la dernière fois ensemble le 29 octobre 1983.

L’original INCORRECTIONS le groupe s’est séparé en 1983, et Seul a présenté une nouvelle version du INCORRECTIONS en 1995. Plusieurs membres sont venus et repartis, mais Seul, de même que DRAPEAU NOIRde Dez Cadena, a conservé une forme de INCORRECTIONS dans le studio d’enregistrement et sur la route pendant la plupart des deux dernières décennies et demie.

