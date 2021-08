Glenn Danzig dit qu’il pourrait y avoir une suite à son western Vampire Spaghetti ‘Death Rider In The House Of Vampires’

Dans une interview vidéo faisant la promotion de son hommage tout juste sorti aux westerns spaghetti italiens et aux films de vampires classiques, “Cavalier de la mort dans la maison des vampires”, Glenn Dantzig a été demandé si les fans peuvent s’attendre à voir une suite à un moment donné dans le futur. Il a répondu: “C’est quelque chose qu’on m’a déjà demandé de manière informelle. Mais oui. Bien sûr, si le film réussit, il y aura une suite. Bien sûr, [actress] Kim [Director; ‘Blair Witch 2’, ‘The Deuce’] et je reviendrai, et c’est tout ce que je peux te dire. Les autres peuvent revenir ou non. Si nous faisons la suite, vous devrez la voir pour voir qui ne revient pas et qui revient.”

“Cavalier de la mort dans la maison des vampires” a été écrit et réalisé par Dantzig, avec Glenn agissant également en tant que producteur exécutif, avec James Cullen Bresack. La cinématographie est de Dantzig et Pedja Radenkovic. Le film suit le Cavalier de la mort, qui se rend dans le sanctuaire des vampires du désert, dirigé par Comte de vacances. Le prix d’entrée… une vierge intacte.

“Cavalier de la mort dans la maison des vampires” étoiles Devon Sawa comme le Cavalier de la mort, Sables Julien comme Comte de vacances et Kim Réalisateur comme Carmilla Joe. Les rejoindre sont Eli Roth comme Drac Cassidy, Ashley Sagesse comme Mina Belle, Victor DiMattia comme Kid Vlad, Danny Trejo comme Bela Latigo, et Dantzig lui-même en tant que tireur vampire Bad Bathory.

Glenn a parlé à Rolling Stone de “Cavalier de la mort dans la maison des vampires”: “C’est un hommage aux films de vampires classiques et, bien sûr, aux westerns spaghettis italiens classiques. J’ai juste mélangé les deux genres. Je ne pensais pas que quelqu’un l’aurait fait avant. En gros [the character] Cavalier de la mort se rend au sanctuaire des vampires au milieu du désert, puis tout devient fou après cela.

On lui a demandé s’il avait écrit le Bad Bathory caractère pour lui-même, Dantzig a déclaré: “J’ai commencé à écrire le script, et j’avais tous ces personnages. Et puis finalement, je me suis dit:” Vous savez quoi? Je pourrais le faire, et nous n’aurons pas à chercher quelqu’un et nous en sortirons pas cher.’ Donc je n’avais pas l’intention à l’origine que je sois ce personnage, mais j’ai juste commencé à penser à lui, comme, “Je vais juste faire celui-ci. Ce n’est pas une grande partie. Ce serait facile. Je pourrais toujours le faire. la direction.’

“Avec la réalisation, du moins pour moi, vous êtes impliqué dans tout. Les gens viennent à vous avec une garde-robe, des décors, un casting; la pré-production est folle. Le réalisateur a le travail le plus difficile. Je veux juste m’assurer que je suis, comme, un vrai réalisateur et pas comme l’un de ces réalisateurs hollywoodiens où quelqu’un d’autre commencera le film et puis ils s’en attribueront le mérite. [Laughs].”

“Cavalier de la mort dans la maison des vampires” ouvert à travers les États-Unis dans certains cinémas le vendredi 27 août.



