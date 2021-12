Glenn Foster, ancien joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans, décède 2 jours après avoir été arrêté

L’ancien joueur des New Orleans Saints, Glenn Foster, est décédé lundi en Alabama. Sa mort est survenue deux jours après son arrestation juste après minuit samedi soir pour voies de fait et vol qualifié. Il avait 31 ans. La cause du décès fait toujours l’objet d’une enquête et il n’y a aucune trace de sa libération de garde à vue avant sa mort.

Foster est décédé lundi dans le comté de Pickens, en Alabama, a déclaré à NOLA.com le médecin légiste et le bureau du coroner du comté. Un responsable a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer la cause du décès de Foster ni l’endroit où il était décédé pendant que l’enquête était en cours. Il a été emmené à la prison du comté de Pickens tôt le matin dimanche, et il n’y avait aucune trace de sa libération. Le bureau du shérif du comté de Pickens a renvoyé des questions au bureau d’enquête de l’État de l’Alabama, qui n’a pas encore commenté.

Pas de mots pour le moment. Repose puissamment, petit frère. De Chicago à Champagne à la Nouvelle-Orléans. Vous avez laissé votre marque partout où vous êtes allé. Glenn Foster, nous t’aimons bruh. pic.twitter.com/zvQN2TxkJ5 – Représentant Kam Buckner (@RepKamBuckner) 7 décembre 2021

L’ancien joueur de ligne défensive a été arrêté samedi peu après minuit. Selon les dossiers de la prison, il a d’abord été arrêté pour mise en danger imprudente, résistance à l’arrestation et tentative d’échapper à la police. Dimanche, il a été réincarcéré pour des chefs de voies de fait simples et de vol qualifié. L’épouse et les parents de Foster ont déclaré mardi à NOLA.com qu’ils préparaient une déclaration sur sa mort.

Les Saints ont signé Foster en tant qu’agent libre non repêché de l’Université de l’Illinois en 2013. Il a obtenu une place dans l’équipe cette année-là après une pré-saison impressionnante et a enregistré trois sacs en 12 matchs. Foster a également joué dans la toute première victoire de la franchise en séries éliminatoires en dehors de la Nouvelle-Orléans. Il a connu des difficultés lors de sa deuxième saison à cause d’une blessure et a été coupé avant la saison 2015. Après sa retraite, Foster est resté en Louisiane, travaillant comme entrepreneur, développeur et agent immobilier. Il possédait également une entreprise de comptoirs en granit qui possédait des magasins à la Nouvelle-Orléans et à Baton Rouge.

Après l’annonce de la mort de Foster, Terron Armstead, qui a rejoint les Saints la même saison que Foster, a envoyé ses condoléances. « Je ne trouve vraiment pas les mots pour exprimer correctement. Repose en paix Glenn Foster, tu vas nous manquer mon frère », a-t-il écrit.

