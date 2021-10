Glenn Greenwald frappe Philip Bump de WaPo pour avoir qualifié le scandale des ordinateurs portables de Hunter Biden de “théorie du complot”

in

Le journaliste de Substack Glenn Greenwald a critiqué le correspondant national du Washington Post, Philip Bump, pour avoir déclaré que le scandale de l’ordinateur portable Hunter Biden était une “théorie du complot” malgré les reportages qui ont vérifié les e-mails qui ont émergé lors des élections de 2020.

Lundi, Bump a partagé son “analyse” abordant “5 théories du complot qui restent à prouver, malgré ce que vous avez pu entendre”, qui répertorie les différends concernant l’implication présumée du FBI dans l’émeute du 6 janvier, les allégations de fraude électorale en Arizona ainsi que les liens de l’enquête russe avec la campagne d’Hillary Clinton en 2016.

Pour conclure son article, la “théorie du complot” sur l’ordinateur portable du jeune Biden qui a fait surface il y a près d’un an, qui a été déclarée par une grande partie des médias comme de la “désinformation russe” malgré toute preuve et reportage du New York Post supprimés par Big Tech.

POLITICO CONFIRME LES E-MAILS SUR ORDINATEUR PORTABLE HUNTER BIDEN APRÈS QUE LES MÉDIAS ONT DÉCLARÉ UNE HISTOIRE DE « DÉSINFORMATION RUSSE » AU CUR DES ÉLECTIONS

“Si l’ordinateur portable a été semé par les services secrets russes, par exemple, devrait-il être évoqué dans la conversation nationale ? Il est difficile de répondre à cette question, mais il y avait de bonnes raisons de la poser”, a écrit Bump. « La Russie avait-elle réussi à pirater les comptes en ligne de Hunter Biden pour obtenir du matériel ? Giuliani était-il dupé ? l’éteindre’ n’a pas engendré la confiance.”

Bump a ensuite reconnu les rapports de Politico soutenant certains des e-mails publiés pour la première fois par le New York Post, mais a toujours défendu l’hésitation des médias à couvrir l’ordinateur portable l’année dernière.

“La question n’était pas simplement une question de désinformation mais une d’intervention russe. La publication de matériel par WikiLeaks en 2016 a également été accusée d’être fausse, mais la question plus large qui a émergé était de savoir si un effort déjà lié à la Russie à ce moment-là aurait dû été incorporée dans la couverture électorale. Une grande partie de la réponse de l’année dernière était centrée sur cette même question », a déclaré Bump. “Le fait que certains des e-mails étaient légitimes ne prouve pas en fait que la réponse initiale était injustifiée, ni que la genèse de l’information n’était pas douteuse.”

“En attendant, prétendre que des détails sans rapport prouvent qu’une théorie du complot est vraie est plus révélateur sur ceux qui font cette affirmation que sur la théorie elle-même”, a-t-il ajouté.

DE LA « CAMPAGNE SMEAR » À LA « DÉSINFORMATION RUSSE », LES MÉDIAS LIBÉRAUX S’ASSOCIENT POUR ANNULER L’HISTOIRE DE HUNTER BIDEN

Ce n’est que vendredi que l’article de Bump a attiré l’attention de Greenwald, un critique virulent des médias, en particulier dans sa gestion de l’histoire de Hunter Biden.

“Le” vérificateur de faits “du WPost @pbump continue de classer l’ordinateur portable Biden comme une” théorie du complot “même après qu’un nouveau livre de @SchreckReports de POLITICO prouve que les e-mails clés sont réels”, a réagi Greenwald. “La véritable” théorie du complot “est le mensonge des médias et de la CIA selon lequel il s’agissait de” désinformation russe “.”

Greenwald a poursuivi : “Cet ‘vérification des faits’ dans son ensemble se lit comme un communiqué de presse de la DNC. élevé, noble et digne de confiance, comme s’ils étaient neutres ou autre.

Bump a riposté en disant à Greenwald: “Je ne suis pas un vérificateur des faits et le but de l’article est précisément que la validité des e-mails est en grande partie hors de propos, mais sinon de bonnes choses.”

Ce à quoi Greenwald a répondu : “L’affirmation dominante des médias – copiée de la CIA – était que l’ordinateur portable était de la ** désinformation ** russe. Beaucoup croient encore à ces taureaux —. Mais vous ne pouvez pas appeler cela une théorie du complot parce que votre travail est de protéger les théories du complot des médias libéraux, pas de les démystifier.”