Glenn Greenwald se mobilise pour lutter contre la répression de YouTube ⋆ 10z viral

Au mépris de la « répression croissante » perpétrée par les monopoles des Big Tech, le journaliste Glenn Greenwald a lancé une nouvelle chaîne vidéo, « System Update with Glenn Greenwald », sur Rumble, la plate-forme de partage de vidéos en libre-parole qui devient une alternative à YouTube. Il a annoncé ses efforts jeudi dans une vidéo publiée sur la chaîne, se disant “très excité par cette décision”.

Greenwald n’est pas le seul à s’éloigner de Big Tech pour Rumble. Selon Greenwald, d’autres penseurs notables tels que l’ancien représentant Tulsi Gabbard, Shant Mesrobian, Mujahed Kobbe et Zaid Jilani rejoindront également Rumble.

Greenwald a décrit sa décision de déménager comme étant facile. « Rumble est une plate-forme consacrée non pas à une idéologie particulière mais à la défense d’un Internet libre en garantissant un débat et un discours libres », a-t-il déclaré dans sa vidéo d’annonce. Mieux encore, Rumble « offre une opportunité de nous libérer de la répression – la répression croissante – des monopoles des Big Tech ».

« Au cours du seul mois dernier, nous avons vu des cas de censure extraordinairement arbitraires et injustifiés de personnes à la fois à droite et à gauche, souvent pour manipuler le débat public pour réprimer la dissidence et souvent simplement sans aucune raison apparente », a ajouté Greenwald. Il est donc temps de reculer, dit-il.

Greenwald pense que, comme Substack, Rumble est l’un des rares endroits où les penseurs indépendants peuvent aller pour exprimer librement leur opinion dans le domaine numérique. Il a célébré cette capacité à parler librement en concentrant sa première vidéo longue durée sur un récent article du Washington Post, qui, selon lui, est « une étude de cas sur la façon dont les médias trompent ». Dans cette même vidéo, Greenwald a également critiqué YouTube pour avoir temporairement exclu le sénateur Rand Paul de sa chaîne plus tôt cette semaine.

« Les monopoles des Big Tech deviennent de plus en plus répressifs presque chaque semaine… et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi », a expliqué Greenwald. « Lorsque les premiers grands événements de censure et de déplateforme et de dépersonnalité se sont produits en 2015 avec Alex Jones et Milo Yiannopoulos, beaucoup d’entre nous ont averti que si vous encouragez ces déplateformes parce que vous n’aimez pas Alex Jones ou Milo Yiannopoulos, ce que vous encouragez est un système qui s’étendra inévitablement pour finalement avaler et faire taire d’Internet non seulement les personnes que vous détestez, mais aussi celles que vous aimez.

Malheureusement, c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, dit Greenwald. « Ça devient de plus en plus extrême. En plus d’être médecin, Rand Paul est également le représentant élu du peuple du Kentucky, qui l’a envoyé deux fois au Sénat pour parler au [them] dans nos débats les plus importants », a déclaré Greenwald à Tucker Carlson de Fox News jeudi.

« Vous avez ces oligarques technologiques non élus qui subissent des pressions de la part du Parti démocrate pour faire taire les personnes qui ont été élues par les citoyens de ce pays pour parler en leur nom. Et c’est de pire en pire et de pire en pire. La censure grandit, grandit et grandit », a-t-il déploré.

Pour surmonter cette censure, Greenwald pense que nous devons soutenir différentes plates-formes qui la combattent réellement et tentent de créer une place sur le Web pour un discours ouvert. Les élites ont déjà censuré et détruit Parler. Greenwald espère que la même chose n’arrivera pas à Substack ou Rumble.