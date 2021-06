Glenn Hoddle dit que l’Angleterre sera redoutée à l’Euro 2020 et a de grands espoirs pour Mason Mount après avoir vu la starlette de Chelsea quitter Thomas Tuchel séduit

Glenn Hoddle pense que l’Angleterre sera redoutée à l’Euro 2020.

L’Angleterre est l’un des favoris des bookmakers pour remporter le tournoi cet été compte tenu du talent dont dispose le manager Gareth Southgate.

Southgate cherchera à mener l’Angleterre à la gloire de l’Euro 2020 cet été

Hoddle insiste sur le fait que les pays rivaux n’aimeront pas jouer contre l’Angleterre, avec le capitaine Harry Kane en tête et entouré de talents offensifs passionnants tels que Phil Foden, Mason Mount et Jack Grealish.

“Nous avons une chance”, a déclaré Hoddle à talkSPORT lors d’un événement Betfair.

« Il y a pas mal de pays qui diront qu’ils ont une chance. Les favoris seront la France.

« Mais avec l’Angleterre, nous avons une équipe tellement offensive et une équipe qui peut être redoutée par nos adversaires.

« Le léger problème pour moi est défensivement, comme nous le savons tous. Harry Maguire, s’il est en forme, sera un énorme bonus.

« Gareth a des décisions à prendre défensivement. À l’avenir, nous devrions être vraiment sur le devant de la scène à bien des égards.

“Nous avons des joueurs que beaucoup de pays craindront et aimeraient avoir dans leur équipe.”

Foden et Mount se sont affrontés en finale de la Ligue des champions et seront coéquipiers anglais à l’Euro 2020

Kane court après le Soulier d’or de l’Euro 2020

Hoddle pense que la clé pour Southgate cet été sera de donner à ses joueurs une plate-forme pour prendre la forme de leur club dans le tournoi, car il a fait l’éloge particulièrement de l’as de Chelsea Mount.

Le joueur de 22 ans a connu une ascension fulgurante depuis les multiples périodes de prêt au champion d’Europe avec les Bleus, et Hoddle a été extrêmement impressionné par son parcours.

Y a-t-il plus de gloire sur le chemin?

« Il est allé à Derby avec Frank [Lampard] et Frank a vu ce qu’il pouvait faire en tant que joueur, l’a ramené à Chelsea et l’a placé directement dans la première équipe », a déclaré l’ancien patron des Trois Lions.

« Le défi, pour moi, et là où il s’en sort si bien, c’est quand [Thomas] Tuchel a repris, il n’a pas joué lors du premier match, il était sur le banc et mes sourcils étaient levés, “oh, nous allons devoir voir comment il réagit ici”.

“Je me souviens du match, je le couvrais, et il est venu pendant les 20 dernières minutes et ma parole, c’était presque comme, ‘Je fais encore mes preuves auprès d’un nouveau manager’, et dans ces 20 minutes, il a créé deux occasions et a eu lui-même une chance qu’il a presque marqué.

Mount est devenu un acteur clé pour le club et le pays

«C’était presque comme s’il avait frappé le manager entre les yeux et le manager a ensuite dit:« Wow, je dois regarder ce gars, je dois le jouer et voir ce qu’il peut faire ». Depuis, il est sur le côté.

«Je pense que cela en dit long sur Mason Mount, il a de si bonnes capacités mais il est prêt à travailler pour l’équipe, il peut jouer un rôle plus important si besoin est.

«Mais il affecte le jeu et il doit jouer comme ça pour l’Angleterre.

“C’est là que l’Angleterre et Gareth Southgate tireront le meilleur parti de Mount et Foden, en disant:” ce sont vos positions, vous savez comment les jouer, allez les jouer comme vous le faites pour vos clubs “.

Glenn Hoddle fait l’éloge de Mason Mount qui, selon lui, doit prendre sa forme de Chelsea en Angleterre à l’Euro 2020

La pression sera probablement sur Southgate si l’Angleterre ne réussit pas à réussir son tournoi Euro 2020.

Hoddle sait tout de cette pression ayant pris en charge l’Angleterre après l’Euro 96, lorsqu’ils ont atteint les demi-finales à domicile.

Hoddle, qui n’a pas pu mener l’Angleterre au-delà des huitièmes de finale lors de la Coupe du monde 1998, a ajouté : « C’était difficile, mais c’était bien parce que l’Angleterre et la nation étaient aux avant-postes. Oui, cela m’a mis un peu plus de pression en tant que manager.

« Avant l’Euro 1996, nous avons joué tous les matchs à domicile à Wembley, il n’y avait pas de match à l’extérieur. Il était relativement facile pour l’équipe d’Angleterre de se coucher.

Hoddle a dirigé l’Angleterre pendant trois ans dans les années 1990

«Nous avons été proches dans le tournoi, la demi-finale contre l’Allemagne aurait pu aller dans les deux sens.

“Mais ensuite nous avons dû nous qualifier [for the 1998 World Cup] et aller en Pologne, en Géorgie et en Italie, c’était un scénario totalement différent de celui utilisé par l’équipe d’Angleterre.

« Donc, au sein du camp, c’était difficile et différent. Et aussi pour le public, la pression était au rendez-vous.

“Être manager de l’Angleterre était une grosse tâche et vous devez faire face à la pression. Si vous ne pouvez pas gérer cette pression, vous ne devriez pas être manager de l’Angleterre.

