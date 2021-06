Glenn Hughes dit qu’il “aime” Ritchie Blackmore mais admet qu’il était “difficile” de travailler avec le guitariste

Dans une toute nouvelle interview avec “Dans le sous-sol avec Jesse Bruce”, qui est diffusé sur Grand Haven, Michigan’s WMPA station de radio, ancienne VIOLET FONCÉ bassiste/chanteur Glenn Hugues on m’a demandé comment c’était de travailler avec Ritchie Blackmore, le légendaire MAUVE guitariste qui a la réputation d’être maussade et égoïste.

« Quand j’ai rejoint le groupe, le premier week-end où j’ai rejoint le groupe, nous avons pris l’avion pour Hambourg ensemble et avons passé un week-end entre garçons » Glenn dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous nous sommes assis sur un tabouret de bar et nous nous sommes beaucoup amusés. Ritchie, dans les coulisses, quand j’ai rejoint le groupe, c’était super. Et je dis ça en souriant, mais quand on a commencé à travailler, quand le groupe a commencé à se mettre en marche, je n’ai pas passé beaucoup de temps avec lui, parce qu’il avait sa propre loge ; il voyageait seul ; il était isolé. Il était un peu difficile. Je souris et rigole. J’aime Ritchie. Il est difficile. Il est difficile de travailler avec les gens. Le groupe sur scène tirait à plein régime. Mais en dehors de la scène, c’était un peu étrange, car nous voyagions séparément.”

Blackmore est co-fondateur de VIOLET FONCÉ et a écrit plusieurs de leurs riffs les plus mémorables, y compris “De la fumée sur l’eau”, mais il n’a plus joué avec le groupe depuis son départ en 1993.

En février dernier, Hugues Raconté “Ce spectacle de Jamieson” qu’il « n’envisagerait pas » de participer à un VIOLET FONCÉ tournée de retrouvailles avec lui, David Coverdale et Ian Gillan tous partageant la scène pour célébrer l’héritage du groupe. “Je suis bien au-delà de ça maintenant”, a-t-il déclaré. “C’était il y a si longtemps. Disons simplement qu’il y a des problèmes non résolus du passé. Et pour moi, le temps qu’il me reste pour faire mon travail sur cette planète, je dois continuer à faire de la nouvelle musique et aller de l’avant Oui, j’ai fait quelques spectacles en ce qui concerne VIOLET FONCÉ de la musique, mais pour ce qui est de renouer avec ces gars-là sous forme live, je ne peux pas le voir se produire. »

Hugues a poursuivi en précisant que ses problèmes avec VIOLET FONCÉ n’ont “rien à voir avec David Coverdale. Je l’aime”, a-t-il expliqué. “Je travaillerais avec David encore une fois si nous en avons l’occasion, mais n’importe qui d’autre, non.”

Connue comme la “voix du rock”, Hugues a passé des années clés de sa carrière en tant que bassiste et chanteur bien-aimé de VIOLET FONCÉ, apparaissant sur les albums classiques “Brûler”, “Orageur” et “Venez goûter le groupe”. Plus récemment, il a joué divers tubes et morceaux profonds de la VIOLET FONCÉ catalogue, y compris “Brûler”, “Orageur”, “Sortir” et “De la fumée sur l’eau”, dans le cadre de son “Glenn Hughes interprète le classique Deep Purple Live” tournée, qui a été lancée en 2017.

En décembre, Hughes a déclaré à Eonmusic que VIOLET FONCÉl’intronisation de 2016 dans le Temple de la renommée du rock and roll, où il a été honoré avec d’autres membres anciens et actuels du groupe, “a été un peu difficile, à cause de, disons, des problèmes de personnalité. C’était David et moi me tenant la main, et les autres gars, malheureusement », a-t-il dit. « Nous ne nous entendons tout simplement pas du tout avec les autres gars. Alors, nous nous sommes gardés pour nous-mêmes – David et Glenn, avec nos femmes — et c’était super. David et moi, quel bon moment. Et nous avons clôturé le spectacle avec ASTUCE PAS CHER et Sheryl Corbeau, et nos amis de CHICAGO.

“Vous savez, c’est un sujet délicat”, a-t-il poursuivi. “Ce n’était pas une nuit facile pour nous. Si vous regardez le langage corporel, c’est assez évident. Mais encore une fois, David et j’ai été épais et maigre pendant si longtemps; Je l’aime tout simplement. Concernant VIOLET FONCÉ, je n’ai aucune idée de ce qu’ils font, et ça m’est égal.”

Huguesles commentaires de sont venus moins de deux mois après David a exprimé son exaspération devant MAUVE sur la façon dont lui et Glenn ont été traités par leur ancien groupe avant le Salle du Rocher induction. Le chanteur, qui a joué avec VIOLET FONCÉ de même que Hugues de 1973 à 1976, a déclaré : “Glenn Hugues et on m’a dit : ‘Eh bien, nous ne voulons pas que vous chantiez avec nous.’ Au départ, j’avais parlé à Ian [Gillan] à propos de venir et de chanter les arrière-plans de ‘De la fumée sur l’eau’, parce qu’à l’origine, ils allaient fermer le spectacle. Donc, cela a été soudainement retiré. Ils ont essayé de nous empêcher de faire des discours, et ma femme était furieuse, à part le fait qu’elle a dépensé une fortune en robes chics. [Laughs]”

VIOLET FONCÉles trois premiers alignements de ont été intronisés dans le Salle du Rocher, comprenant Blackmore, le batteur Ian Paice, claviériste Jon Lord, et divers chanteurs et bassistes — Rod Evans, Gillan, Roger Glover, Coverdale et Hugues.

VIOLET FONCÉles discours d’acceptation comprenaient des tours de Gillan, Gantier, Paice, Coverdale et Hugues avant la programmation actuelle de VIOLET FONCÉ – Gillan, Gantier, Paix, guitariste Steve Morse et claviériste Don Airey — est monté sur scène et a joué un court set composé de “L’étoile de l’autoroute”, “Oignons verts” (avec une image de Seigneur derrière eux), “Faire taire” et “De la fumée sur l’eau”.

