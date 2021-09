Glenn Hughes est devenu sobre il y a plus de deux décennies : “J’étais malade et fatigué de me réveiller malade et fatigué”

Bassiste/chanteur légendaire Glenn Hugues, qui est propre et sobre depuis plus de deux décennies, a été interrogé dans une nouvelle interview avec “Le podcast de Chuck Schute” s’il y avait quelque chose que quelqu’un aurait pu lui dire pour qu’il arrête de boire plus tôt. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Faites-moi confiance, tous ceux qui m’aimaient ou m’aimaient m’ont dit à plusieurs reprises de le rassembler, de le rassembler, de le rassembler. Je l’ai rassemblé quand j’en avais marre de me réveiller malade et fatigué. Tant de fois j’ai essayé d’arrêter, et tant de fois je n’ai pas réussi. Ma suggestion pour ceux qui ont peut-être bu un verre de trop, vous devez réaliser que cet effet ne durera jamais éternellement. Vous il faut s’en emparer.

“Un de mes amis en ce moment a vraiment du mal – vraiment, vraiment du mal. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de dépendance, car il faut s’en occuper. Vous ne pouvez pas le repousser et le brosser sous le tapis. Vous devez vous en occuper, car cela vous fera sortir. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était allé en cure de désintoxication pour abus d’alcool ou s’il avait simplement abandonné la dinde froide, Hugues dit : ” j’ai fait [go to rehab]. Disons simplement que j’ai bu un cocktail de trop le jour de Noël 1991 et que je me suis retrouvé une fois de plus aux urgences. Et j’ai réalisé que j’avais le choix : repartir et recommencer ou entrer dans [rehab. And] Je suis allé au Betty Ford Center en 1992. J’ai eu quelques rechutes au milieu des années 90, et en 1997, j’ai eu mon dernier cocktail — le 23 novembre 1997. Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé ce chemin complet de rétablissement. Et ça a été un voyage incroyable, incroyable.

“Quelqu’un m’a dit au début de la sobriété : ‘Tu vas faire des chansons encore plus géniales, écrire de meilleures chansons. Tu vas sortir et chanter mieux.’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, je l’ai déjà fait.’ Il a dit : ‘Non. Tu vas faire encore mieux.’ Et je pense que j’ai eu une bonne et longue période d’une belle vie de vie propre et sobre.”

Hugues a écrit sur son chemin vers la sobriété dans son autobiographie, intitulée “Deep Purple et au-delà : scènes de la vie d’une rock star”, sorti en 2011. Glenn Raconté VisageCulture à propos du livre : « Dans les années 70 et 80, j’étais un toxicomane très notoire, j’étais un toxicomane très connu. Je ne dis pas ça pour être arrogant, mais j’ai été l’une des premières rock stars à devenir , ‘Oh, Glenn Hugues, c’est un cocaïnomane.'”

“Il y a des choses que je n’ai jamais dites à personne avant le livre”, a-t-il expliqué. “Disons simplement que j’ai disparu dans les années 90 pendant un certain temps et que personne ne savait où j’étais et je ne l’ai dit à personne. Les gens pensaient que j’étais en fait sur un bateau en Méditerranée et je ne l’étais pas, j’étais ailleurs. J’étais fondamentalement être une autre personne sous un autre nom étant complètement isolé et cela m’a presque tué.

“Je voulais expérimenter. Je voulais être seul et je voulais vivre sous un autre nom et je voulais voyager seul sans personne [knowing] où j’étais. Je n’ai disparu que cinq ou six fois en trois ans. Disons simplement que j’étais en voyage.

“Quand je suis devenu sobre il y a longtemps, et disons simplement que je voulais expérimenter d’autres drogues et d’autres choses et d’autres personnes et que je voulais rester anonyme”, Hugues ajoutée. “Je voulais prendre un autre nom et je voulais voyager. Je voulais le faire sans [being] aux yeux du public dans ma ville natale dans le pays où je vis ; Je voulais disparaître et il n’y a pas de plus grande ville au monde où sombrer qu’Amsterdam. Si vous voulez du bizarre, c’est ici. Et le fait est que c’est devenu tellement bizarre que ça m’a fait peur. Disons simplement que je suis allé au bord de la falaise de la folie. J’ai eu ce moment de clarté où j’ai dit: “Eh bien, je peux soit sauter ici et devenir fou” parce que je devenais vraiment, vraiment fou et je me suis simplement retourné et je suis devenu l’homme que je suis maintenant. “

Hugues a fait ses débuts en direct avec LES MARGUERITES MORTES en juin à Boca Raton, en Floride. Il est rejoint dans la formation actuelle du groupe comprend Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHÉNIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MARGUERITES MORTES‘ dernier album, “Terre Sainte”, est sorti en janvier. Enregistré à La Fabrique Studios dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hugues, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant Jean Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Crédit photo: Olivier Halfin