Glenn Hughes : « Être dans Black Sabbath n’était pas quelque chose que je voulais faire »

Lors d’une apparition dans un récent épisode de la « Dans les tranchées avec Ryan Roxie » podcast vidéo, chanteur/bassiste légendaire Glenn Hugues réfléchi à son époque SABBAT NOIR au milieu des années 80. Quant à la manière dont sa collaboration avec le Tony Iommi-la tenue dirigée est apparue, Glenn dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tony allait faire un album solo en 1985. Moi-même, mon cher ami Ronnie James Dio et Rob Halford allaient tous chanter quelques chansons chacun. J’étais le premier gars à descendre à Cherokee Studios à Hollywood pour faire quelques chansons avec Tony. Et j’ai écrit et chanté quelques chansons la première nuit. Et il m’a demandé de revenir le lendemain, et ça a continué et ça a continué, et j’ai fini par être le seul chanteur sur cet album solo. Sur la dernière chanson, Don Arden – Sharon‘s [Osbourne] père — qui gérait Tony à l’époque, suggéré, avec Frères Warner, que nous devrions l’appeler ‘SABBAT NOIR avec Tony Iommi.’ Ce n’était donc pas un Tony Iommi album plus; c’était un SABBAT NOIR album appelé « Septième étoile ». C’était une époque pour moi où je changeais de mode de vie, si vous voulez. C’était donc une période difficile pour moi. »

Hugues a ajouté: « Être dans SABBAT NOIR n’était pas quelque chose que je voulais faire. j’essayais d’aider Tony dehors, en train de faire son album solo. Mais j’ai aimé travailler avec Tony. J’ai fait trois albums avec Tony à présent. Alors, que cela continue longtemps. »

Hugues discuté précédemment de son SABBAT passage lors d’une interview en 2017 avec Chat déballé du « Collision » émission de radio sur l’Australie Voix FM. Il a déclaré à propos de l’expérience: « C’était un peu différent, parce que numéro un, certaines de ces chansons n’ont pas été écrites pour moi, en quelque sorte, pour chanter de la façon dont je chante. C’était un changement très dramatique pour moi d’être dans un groupe qui avait cette énorme base de fans d’images vraiment cultes, du genre, vous savez, du métal, du genre sombre, du genre. Soyons clairs, parce que Ozzy [Osbourne], Type [Butler], Tony et Bill Ward, comme, étaient toute ma famille – nous avons tous grandi ensemble, donc je connais ces gars personnellement, mais leur catalogue est très sombre et sinistre, mais ils ne le sont pas, vous savez. Et pour moi, porter cette cape et ce poignard, ce truc mystérieux, était un peu étrange pour moi.

« J’ai vraiment aimé faire « Septième étoile », et j’ai fait un autre album appelé « Séances DEP » avec Tony, et [then] Nous faisions ‘Fusionné’, j’ai donc fait trois disques avec Tony« , a-t-il poursuivi. « Mais c’était un peu différent pour moi de chanter dans SABBAT NOIR. Ce n’était pas tout à fait qui je suis. J’ai toujours aimé les défis, tu sais — j’aime toujours les défis — mais je pense Ozzyla voix de, et Ronnie Diola voix de est parfaite pour ce groupe, même si j’ai aimé travailler avec ces gars-là. »

Hugues a confirmé dans une interview en 1995 qu’il s’était battu avec SABBAT NOIR directeur de production John Downing quatre jours avant le début de la « Septième étoile » tour. Les blessures qu’il a subies ont affecté sa capacité à se produire en direct, et le chanteur Ray Gillen a ensuite été recruté pour compléter la tournée.

Sorti à l’origine en 1986, « Septième étoile » scie Iommi recruter les compétences de Dave « La Bête » Spitz et batteur Eric Chanteur (plus tard de EMBRASSER) et pour la première fois, le poste de claviériste est devenu un crédit visible et un opérateur d’arrière-salle de longue date Geoff Nicholls a finalement été mis au premier plan en tant que membre officiel. « Septième étoile » était en quelque sorte un écart par rapport à ce qui était attendu de la SABBAT NOIR nom, et les chansons sur « Septième étoile » étaient plus enclins au blues et dans le cas du single « Aucun étranger à aimer », une brise tout à fait plus radio-amical a été adoptée.

Hugues est actuellement membre de LES MARGUERITES MORTES. Il est rejoint dans la formation du groupe par Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHÉNIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MARGUERITES MORTES‘ dernier album, « Terre Sainte », est sorti en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hugues, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant Jean Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Crédit photo: Olivier Halfin