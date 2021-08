Glenn Hughes : “J’ai adopté Internet”

Dans une nouvelle interview avec Wikimetal au Brésil, bassiste/chanteur légendaire Glenn Hugues (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIRE) ont discuté de la popularisation rapide de la technologie Internet et de la façon dont elle a changé la façon dont les gens écoutent de la musique et communiquent entre eux.

« À l’époque, avant Internet, vous ne pouviez vous connecter avec personne », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “C’était dirigé par des directeurs de disques ; certains d’entre eux n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient. La plupart des directeurs de disques ne comprennent pas du tout la musique ; la musique d’aujourd’hui – tout est affaire de business et d’argent, investir de l’argent dans quelque chose qui n’est peut-être pas fantastique. Tout est corporate. Personne ne se développe – aucun jeune artiste ne se développe, comme il y a 30 ans. le problème que j’ai. Mais d’un autre côté, si nous n’embrassons pas le présent, si nous n’embrassons pas le changement, ces gens qui n’embrassent pas seront laissés pour compte. J’ai donc embrassé Internet . J’ai une équipe de réseaux sociaux et nous l’embrassons. Je me connecte avec autant de personnes sur Internet. J’aime les allers-retours. Mais la musique est ma vie. Rien ne vient avant la musique. Donc je suis toujours à propos faire de la nouvelle musique pour donner et jouer aux nouveaux fans de musique – et aux anciens fans de musique.”

Hugues a fait ses débuts en direct avec LES MARGUERITES MORTES le 23 juin à Boca Black Box à Boca Raton, en Floride. Il est rejoint dans la formation actuelle du groupe comprend Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHÉNIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MARGUERITES MORTES‘ dernier album, “Terre Sainte”, est sorti en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hugues, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant Jean Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Le batteur Deen Castronovo a annoncé sa sortie de LES MARGUERITES MORTES en janvier, deux jours après que le publiciste du groupe a révélé que Cluffetos rejoindrait LES MARGUERITES MORTES quand ils prennent la route pour soutenir “Terre Sainte”. Cluffetos déjà tourné avec LES MARGUERITES MORTES en 2015.

LES MARGUERITES MORTES se lancera dans une tournée américaine complète à la fin de l’été/début de l’automne. Accompagnement sur le “Pas comme les autres” trek viendra du “comédien rock and roll” Don Jamieson.



