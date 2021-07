Glenn Hughes Limited Edition Bass Amp lancé par Orange Amplification

Amplification orange a lancé l’édition limitée Glenn Hugues Signature Crush Bass 50 – et sa couleur est violet foncé, pas orange.

Temple de la renommée du rock and roll intronisé Glenn Hugues a été un Orange ambassadeur depuis plus d’une décennie. Pendant de nombreuses années, il a été le bassiste et le chanteur de VIOLET FONCÉ, qui a récemment célébré cinquante ans de hard rock classique définitif. Hugues est également connu comme le bassiste et le chanteur de TRAPÈZE, COMMUNION DU PAYS NOIRE avec Joe Bonamassa, RACE CALIFORNIE et plus récemment LES MARGUERITES MORTES.

Le combo compact Crush Bass 50, inspiré de OrangeLes amplificateurs de basse phares AD200 et OB1 de , mélangent parfaitement certains des éléments les plus déterminants de chacun. Il possède l’essentiel d’un ampli d’enregistrement et offre des basses chaudes et claires, un grondement vintage avec de gros graves et un overdrive mélangeable. De plus, l’édition limitée est finie dans un vinyle texturé violet résistant distinctif avec une plaque de couleur argentée “Glenn Hughes Limited Edition”.

En parlant du Crush Bass 50, Hugues a déclaré: “Vous pouvez aller en studio, prendre ce combo de basse et faire votre album avec quelque chose comme ça. C’est vraiment exceptionnel. C’est grave, c’est percutant: le sustain est si important et il a certainement tout cela.” Il ajouta: “Orange tout le chemin……..c’est l’avenir, c’est le chemin à parcourir. Vous l’avez entendu de moi.”

Falaise Cooper, Amplification orange PDG et fondateur, a ajouté : « Nous nous sentons privilégiés d’honorer Glenn avec ce combo basse abordable en édition limitée. Il a joué un si grand rôle dans l’histoire de la musique britannique. Faire un combo violet est une façon appropriée de lui rendre hommage.”

Pour en savoir plus sur le Glenn Hugues Signature Crush Bass 50 et autres Orange produits, veuillez vous rendre sur orangeamps.com.



