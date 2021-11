Bassiste/chanteur légendaire Glenn Hugues, qui est propre et sobre depuis plus de deux décennies, a écrit sur son chemin vers la sobriété dans son autobiographie, intitulée « Deep Purple et au-delà : scènes de la vie d’une rock star », qui est sorti en 2011. Dans une nouvelle interview avec le Brésil « Lokaos Rock Show », Hugues a dit qu’il voulait raconter ses aventures et mésaventures avec honnêteté et sans occulter les moments les plus sombres de sa vie.

« Quand j’ai écrit le livre, mon éditeur m’a demandé s’il y avait quelque chose que je gardais secret », a-t-il déclaré. « [And I thought] peut-être que j’ai besoin d’aller plus loin et de tout dire. Je devais donc vraiment aller plus loin et être très, très, très honnête. Donc pour moi de vous dire la vérité — qu’il doit y avoir la vérité dans tout ce que nous faisons — et de vous parler des choses que je n’ai pas bien faites ; pas seulement les choses que j’ai faites bien et à quel point c’était génial, mais il y avait des trucs sombres. J’ai dû mourir pour revenir. Donc, quand j’étais très honnête avec moi-même dans le livre, c’était vraiment une excellente occasion pour moi de vous parler de faire amende honorable aux gens. Même si des gens sont morts, je devais aussi leur faire amende honorable, car ils étaient vraiment des amis proches pour moi. Mais il n’y a rien dans le livre qui n’est pas réel ; Je devais être très honnête. »

Hugues a admis que « c’était douloureux » d’être si personnel dans son livre, « mais je devais dire la vérité. Parfois, ce n’est pas joli de dire aux gens la vraie vérité », a-t-il expliqué. « Mon livre – il faut le raconter. Alors je voulais m’assurer que tout était exactement comme avant. Ce n’est pas joli – certaines choses dans la vie ne sont pas jolies. Mais tu dois y faire face. Tu dois dire quoi est la vraie affaire. »

Hugues a fait ses débuts en direct avec LES MARGUERITES MORTES en juin à Boca Raton, en Floride. Il est rejoint dans la formation actuelle du groupe comprend Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHÉNIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MARGUERITES MORTES‘ dernier album, « Terre Sainte », est sorti en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hugues, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant Jean Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Crédit photo: Olivier Halfin



