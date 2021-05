Glenn Kessler de WaPo s’attaque à nouveau à Tim Scott, avec les mêmes mauvais résultats – RedState ⋆ .

Le sénateur Tim Scott (R-SC) a dû vraiment frapper les démocrates là où ça fait mal de livrer sa réponse au discours de Joe Biden au Congrès parce que certains démocrates et médias ne semblent pas pouvoir arrêter de le poursuivre.

Il y a eu beaucoup d’attaques terribles, comme nous l’avons signalé, notamment en l’appelant «Oncle Tom» et des gens de gauche qui ont tendance à «Oncle Tim» sur Twitter.

Le vérificateur des faits du Washington Post, Glenn Kessler, a fait une prise vraiment horrible. Comme l’a expliqué ma collègue sœur Toldjah, Kessler a remis en question l’histoire de Scotts au sujet de son grand-père cueillant du coton, disant que Scott avait un ancêtre qui possédait beaucoup de terres.

Le sénateur Tim Scott dit qu’il est passé du «coton au Congrès en une vie», mais ses ancêtres possédaient des terres inhabituellement importantes. Fact Checker enquête. https://t.co/HlLTppVTgM – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 23 avril 2021

Attaque sans vergogne. Traduction: votre famille n’était vraiment pas aussi opprimée que vous le prétendez. Imaginez que vous pensiez que c’est une bonne idée à écrire, surtout lorsqu’un ancêtre propriétaire d’une terre ne réfute pas l’histoire de Scott selon laquelle son grand-père a cueilli du coton.

Un homme blanc dit à un homme noir que ses ancêtres n’étaient pas *** en fait *** si pauvres ou opprimés Si cette histoire portait sur un démocrate, la moitié du comité de rédaction du Washington Post aurait été obligée de démissionner maintenant. https://t.co/cX3p2dvh6m – Cabot Phillips (@cabot_phillips) 23 avril 2021

En fait, le grand-père de Tim Scott a quitté l’école pour cueillir du coton, mais c’était pour une ferme familiale qui était plus grande que la plupart des autres, ce qui rendait le travail éreintant beaucoup plus facile que, par exemple, d’utiliser le privilège blanc pour s’asseoir à un clavier et attaquer un homme noir et sa famille pour avoir osé réussir. https://t.co/LwYPcIlYP8 – Rasoir (@hale_razor) 23 avril 2021

Oh mec. Est-ce le premier d’une série: “Quelle est la légitimité de votre noirceur?” https://t.co/jTIwC5pcDw – Tim Carney (@TPCarney) 23 avril 2021

Mais même après avoir eu un énorme contrecoup, ce qui était tellement mérité, Kessler continue de faire pression sur Scott.

Selon Newsbusters, NPR a en fait accordé à Kessler huit minutes de temps d’antenne sur «All Things Considered» pour faire valoir son «cas», suggérant d’une manière ou d’une autre que l’histoire de la famille de Scott était exagérée. Le titre de l’article était «Le journaliste fouille dans l’histoire d’origine« Tidy »du sénateur Tim Scott après des commentaires sur le racisme.» L’animateur, Michel Martin, a déclaré que Kessler sondait la «soi-disant histoire d’origine» de Scott.

Martin a mentionné les critiques qui avaient été adressées à la pièce à succès de Kessler par des personnes aussi politiquement disparates que Nikki Haley à Bakari Sellers.

MARTIN: L’ancien gouverneur de la Caroline du Sud, l’ancien ambassadeur de l’ONU, Nikki Haley, a qualifié la pièce de honteuse. Elle a déclaré sur Twitter, lorsque les minorités refusent d’être victimes, ne sont pas d’accord avec les points de discussion libéraux et pensent par nous-mêmes, les médias nous font honte et remettent en question notre crédibilité. Mais Bakari Sellers, un démocrate, un ancien législateur de Caroline du Sud – et beaucoup de gens le voient probablement comme un commentateur politique sur CNN – a également tweeté, vous savez, qui pensait que c’était une bonne idée?

Mais Martin a déclaré ne pas comprendre pourquoi quiconque s’opposerait à l’histoire de Kessler puisque les «émissions de généalogie» sont «très populaires». Regardez peut-être ses propres commentaires, l’appelant une «histoire dite d’origine» ou la façon dont rien de ce qu’il dit n’a vraiment contesté ce que Scott a dit, mais nous sommes ici avec lui qui essaie toujours de suggérer que l’histoire est «ordonnée».

Ne prétendons pas qu’il ne s’agit pas d’une attaque, masquée par une «vérification des faits». Peut-être que s’ils s’attaquaient aux démocrates avec une ferveur similaire, nous pourrions en fait croire que ce n’est pas une attaque.

Kessler avait alors vraiment un peu de fiel, suggérant que la réaction des gens contrariés par son histoire était en fait un effort des républicains pour l’empêcher de regarder Scott. À quel moment Bakari Sellers est-il devenu de droite? Peut-être que si Kessler écoutait davantage les critiques, il comprendrait peut-être le problème. Mais il est intéressant de noter que Kessler a révélé la vraie raison de l’inquiétude.

Eh bien, vous savez, je pense que ce n’est que de la politique. Je veux dire, le mot raciste, qui est apparu dans un certain nombre de publications de droite, semble avoir pour but de faire réfléchir un journaliste à deux fois avant de procéder à un examen détaillé du sénateur Scott ou de ses antécédents. Nous enquêtons tout le temps sur les antécédents des politiciens blancs. Et certainement quelqu’un qui est un candidat potentiel à la présidence ou au vice-président doit s’attendre à un examen minutieux.

Candidat potentiel à la présidence ou au vice-président? Quand Tim Scott a-t-il déclaré ces intentions? Alors vous dites que c’est pour ça que vous iriez après quelqu’un? Cela explique peut-être les efforts de certains dans les médias contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a souvent été évoqué en tant que futur candidat possible à la présidence.