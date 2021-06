Glenn Maxwell de London Spirit devient le dernier Australien à se retirer du Hundred

in

Aux côtés de Stoinis Maxwell faisait partie d’un groupe d’Australiens à se retirer de leurs prochaines tournées masculines aux Antilles et au Bangladesh, ce qui rend sa participation au Cent difficile à justifier.

Warne a révélé que London Spirit avait remplacé Maxwell par Josh Inglis, le gardien-batteur de guichets des Perth Scorchers né à Leeds et qui joue actuellement pour le Leicestershire. Il a récemment marqué 103 non pour le comté et semble bien convenir aux Cent, même s’il n’a pas le pouvoir de star de Maxwell.

“Malheureusement, Glenn Maxwell s’est retiré de la centaine”, a déclaré Warne sur le podcast Road To The Ashes de Fox Cricket. «Nous étions vraiment excités de le faire participer au repêchage. Nous savons qu’il est un vainqueur de match et nous étions ravis de l’avoir.

“Malheureusement, il s’en est retiré et nous l’avons maintenant remplacé par Josh Inglis d’Australie-Occidentale, nous avons donc de la chance de l’avoir.”

Maxwell semble très peu susceptible d’être le dernier Australien à se retirer de la compétition des Cent hommes.

Avec Covid-19 et la quarantaine compliquant les préparatifs de voyage, la BCE se tournera probablement vers les joueurs déjà au Royaume-Uni pour des remplacements, avec les équipes de Nouvelle-Zélande, du Sri Lanka, du Pakistan et d’Afrique du Sud en tournée en Angleterre ou en Irlande cet été.