Glenn Youngkin devance Terry McAuliffe avant le vote de mardi – RedState

Grande nouvelle ce soir concernant la course du gouverneur de Virginie. Pour la première fois depuis le début de la campagne, Glenn Youngkin a devancé Terry McAuliffe dans la moyenne des sondages RealClearPolitics. Cela est dû à une nouvelle enquête de Fox News ajoutée au mélange qui montre Youngkin avec une avance importante.

Comme RedState l’a signalé précédemment, les choses étaient déjà au coude à coude, mais ces derniers chiffres pourraient montrer que Youngkin perce de manière importante.

Glenn Youngkin mène pour la première fois Terry McAuliffe dans la moyenne RCP. Il a un sérieux élan avant le jour des élections pic.twitter.com/m3DfVepr7M – Greg Price (@greg_price11) 28 octobre 2021

La campagne de McAuliffe bat de l’aile depuis un certain temps, mais elle a vraiment fait sauter le requin cette semaine lorsqu’il a fait venir un grand nombre de politiciens non-Virginiens, dont Barack Obama et Joe Biden. Le premier a passé son temps à saccager les parents inquiets pour leurs enfants en tant que théoriciens du complot de droite menant une fausse guerre culturelle. Pendant ce temps, le président actuel vient de prononcer le mot « Trump » encore et encore. Mais l’attaque la plus dégoûtante a peut-être été de comparer Youngkin à ceux qui sont entrés dans le Capitole le 6 janvier.

Pourtant, si ces chiffres tiennent, cela montre que les électeurs n’en achètent rien. Il est démontré que ceux qui ont des enfants d’âge scolaire se brisent fortement pour Youngkin après que McAuliffe les a continuellement insultés. Pendant ce temps, les mauvaises nouvelles économiques d’aujourd’hui, qui n’étaient que la continuation de mois d’inflation et de rapports inférieurs à la moyenne, n’aident probablement pas non plus les démocrates.

Maintenant, la mise en garde ici est que les sondages peuvent toujours être faux. Mais, les deux dernières courses du gouverneur ont vu les sondages indiquer une forte partialité en faveur du candidat démocrate par rapport aux résultats réels, et non aux républicains. Donc, si les sondages se sont trompés, ce serait un nouvel échec, contrairement à celui que nous avons vu au cours des derniers cycles et dans la direction opposée.

Quoi qu’il en soit, je pense que nous avons atteint le point où vous préféreriez être dans la position de Glenn Youngkin en ce moment par rapport à celle de Terry McAuliffe. C’est fou et il aurait été impensable de le dire il y a deux mois, mais c’est ce que les chiffres montrent actuellement. La participation sera tout. Les républicains doivent sortir des gangbusters mardi, en particulier dans les zones rouges les plus rurales de l’État. Si ces domaines surperforment, cela pourrait faire une différence et dépasser le taux de participation moyen en NOVA.

Tout cela se prépare pour être une finition très excitante. Si Youngkin réussit, c’est à toute vitesse en 2022, et vous pourrez couper la tension sur la gauche avec un couteau.