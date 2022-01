Glenn Youngkin fait appel au contributeur de Fox News, le Dr Marty Makary

gouverneur de Virginie élu Glenn Youngkin a annoncé mardi que le contributeur de Fox News Marty Makary présidera son équipe médicale consultative.

Il s’agit d’un rôle de conseiller non rémunéré, il restera donc avec Fox News dans son rôle de contributeur, a appris Mediaite.

« Le gouverneur élu Youngkin a été pleinement informé par des experts de la santé et des ressources humaines dirigés par Jean Littel, le Virginia Department of Health et le Virginia Department of Emergency Management pour se tenir au courant des données, de la science et de la réponse d’urgence en cours pour lutter contre la pandémie de coronavirus », a déclaré l’attaché de presse Youngkin Macaulay Porter dans un rapport. « Il continuera de recevoir des mises à jour fréquentes de son équipe médicale consultative indépendante et objective, qui sont des experts de la communauté médicale et de la santé publique. »

Makary a critiqué le président chez Joe Biden administration en ce qui concerne leur gestion du coronavirus. En août, il a accusé Biden de « faire de la politique » avec le virus et de l’utiliser pour détourner l’attention du retrait chaotique très critiqué des États-Unis d’Afghanistan. Il a également critiqué Biden pour ses messages concernant ceux qui n’ont pas reçu de rappels.

Makary, qui est né en Angleterre, a obtenu son diplôme de médecine de l’Université Thomas Jefferson et sa maîtrise en santé publique de l’Université Harvard. Il a terminé sa résidence en chirurgie à l’Université de Georgetown et a suivi une formation chirurgicale à l’Université Johns Hopkins. Makary soutient le vaccin mais a critiqué les mandats de vaccination, à l’exception des travailleurs de la santé.

Youngkin prendra ses fonctions samedi.

