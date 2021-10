Candidat au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin (R), a déclaré à CNN Dana Bash samedi qu’il « ne va pas être fiancé » à l’ancien président Donald Trump‘s télé-rassemblement lundi, la veille de l’élection.

Youngkin ne s’est pas entièrement distancié de l’événement Trump, affirmant: « Les équipes discutent, j’en suis sûr ».

Faire campagne dans la vieille ville d’Alexandrie @GlennYoungkin m’a dit qu’il n’avait pas été impliqué dans la planification de la télé-hôtel de ville de lundi à laquelle Trump participerait, bien que « les équipes discutent, j’en suis sûr ».

« Je ne vais pas être engagé dans la télé-hôtel de ville », a-t-il déclaré. pic.twitter.com/4dtWzDnC3Z – Dana Bash (@DanaBashCNN) 30 octobre 2021

Son adversaire démocrate, Terry McAuliffe, a toujours essayé de le lier à Trump – et a critiqué l’événement (à distance) de Trump pour Youngkin.

« Virginias, unissons-nous pour REJETER Trump et envoyer un message puissant à la nation : nous ne revenons pas en arrière », a déclaré McAuliffe dans un tweet.

C’est confirmé : lundi, Donald Trump se présente pour soutenir Glenn Youngkin. Virginiens, unissons-nous pour REJETER Trump et envoyer un message puissant à la nation : nous ne revenons pas en arrière. – Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 28 octobre 2021

Bien que Youngkin ait déclaré qu’il était «honoré» d’être approuvé par Trump, il n’a pas du tout fait campagne en personne avec l’ancien président – ​​un contraste frappant avec McAuliffe faisant campagne aux côtés du président Joe Biden et ancien président Barack Obama.

Youngkin a déclaré avoir priorisé la campagne « avec les Virginiens » lors d’un arrêt de campagne jeudi, et a déclaré au journaliste que Trump ne viendrait pas dans l’État.

« Il ne vient pas », a déclaré Youngkin. « Et en fait, nous faisons campagne en tant que Virginiens en Virginie avec les Virginiens. Et il nous reste encore quatre jours pour notre tournée en bus, puis nous devons voler et voter.

