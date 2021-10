Glenn Youngkin Rally s’engage à signaler l’émeute du 6 janvier

Eh bien, c’est étrange.

Un drapeau qui aurait été porté lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis a été présenté lors d’un rassemblement politique en faveur du candidat au poste de gouverneur du GOP. Glenn Youngkin. Un serment d’allégeance à CE DRAPEAU a ensuite été mené, et, oui. C’est là où nous en sommes maintenant en tant que nation. ALLEZ!

Présenté comme un Trump Rally for Youngkin, l’événement a été organisé par Steve Bannon et a comporté un appel de l’ancien président Donald Trump. À un moment donné de la procédure, un hôte présente un drapeau comme ayant été porté lors de ce qui a été décrit comme une « manifestation pacifique » malgré le fait que cinq policiers sont morts à la suite de l’émeute horrible, qui était clairement une attaque très violente sur la police. Youngkin n’était pas présent au rassemblement politique.

Le serment d’allégeance à ce drapeau est alors mené d’une manière qui pourrait effrayer toute personne rationnelle et patriotique. Une vidéo de l’engagement a émergé et a probablement été visionnée principalement à partir du compte Twitter de l’adversaire de Youngkin, le démocrate Terry McAuliffe.

« Ce n’est pas qui nous sommes en tant que Virginiens », a écrit McAuliffe. « Le rassemblement de Donald Trump ce soir pour Glenn Youngkin célébrant l’insurrection contre notre pays était déraisonnable. Prêter allégeance à un drapeau qui était à l’émeute meurtrière. Regardez la vidéo ci-dessous :

Ce n’est pas ce que nous sommes en tant que Virginiens. Le rassemblement de Donald Trump ce soir pour Glenn Youngkin célébrant l’insurrection contre notre pays était déraisonnable. Prêter allégeance à un drapeau qui était à l’émeute meurtrière. Regarde juste. pic.twitter.com/VpRLSmF8zH – Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 14 octobre 2021

McAullife voit clairement la vidéo comme une preuve que Youngkin est soutenu par un côté extrémiste du parti républicain, ou plus précisément, la base de Trump. Son empressement à partager la vidéo suggère qu’il y voit une victoire politique qui découragera les indépendants et les républicains plus modérés.

