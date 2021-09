Gleyber Torres a sorti l’embrayage avec la batte et a couru les bases

Le Vénézuélien du Yankees de New York, Gleyber Torres, a sorti sa race dans l’embrayage avec un coup décisif et une grande série de bases pour donner des indications d’une augmentation de niveau pour lui dans la saison en cours de Ligue majeure de baseball – MLB.

Dans l’embrayage du match entre les Yankees et les Texas Rangers, Gleyber Torres était présent dans le marquage contribuant avec sa batte et exécutant les bases d’une excellente manière pour mettre ses deux cents dans une nouvelle victoire dans la saison 2021, même que cela lui permet continuer à se battre pour la wild card pour gagner une place dans les prochaines séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball.

Le bas de la huitième manche s’est joué avec le match à égalité 3-3 et le Vénézuélien Torres a réussi un doublé important avec lequel il a réalisé un point pour les Yankees dans ce match, ce qui a placé le match 4-3 en sa faveur et a ouvert le Le moyen pour les « Bronx Bombers » de s’imposer à domicile face aux Rangers, celui-ci étant le double numéro #20 pour le désormais deuxième but de cette organisation.

Oh Gleyby c’était l’embrayage‼ ️ Regardez le #YANKSonYES et diffusez-le EN DIRECT avec l’application YES : https://t.co/0cgHA8Q6LU pic.twitter.com/dTyvz2Irx4 – Réseau YES (@YESNetwork) 23 septembre 2021

Suivi de plus

Au tour suivant, avec le Vénézuélien en deuxième position, Gio Urshela s’est relayé au bâton et a frappé un coup compliqué au deuxième but, qui n’a pas été contrôlé par le barman des Rangers et “El De Caracas” en a profité pour courir de manière formidable. les buts et marque le cinquième en carrière des Yankees dans ce duel, faisant tout sortir si niveau dans la petite partie du match, dans l’embrayage.

Gio Urshela succède à Gleyber Torres avec son propre jeu d’embrayage. #YANKSonOUI pic.twitter.com/VrCcNbSD2J – Réseau YES (@YESNetwork) 23 septembre 2021

Sans aucun doute, cette contribution de Gleyber Torres dans l’embrayage est ce que veulent toujours les Yankees, car elle montre clairement à quel point ce joueur peut être important et décisif, qui laisse peu à peu derrière lui ces fantômes qui le hantent et affectent ses performances dans MLB.

Le Vénézuélien dans ce match est allé 3-1, avec un but sur balles, une paire de points marqués et un point produit dans le triomphe 7-3 des Yankees, ce qui est d’une importance vitale dans la lutte pour la wild card et bien plus encore, lorsque le prochain La série qu’ils débuteront sera contre un rival direct, les Red Sox de Boston.

Numéros de Torres

Après ce match, Gleyber a augmenté sa moyenne à 0,257, avec 109 coups sûrs, sept circuits, 47 points produits et 44 points marqués en 118 matchs au cours de la saison 2021 des ligues majeures.