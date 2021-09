Gleyber Torres des Yankees est un joueur différent depuis le changement de position ⋆ .

Aaron Boone a déclaré qu’il était « impossible » de savoir si le passage de Gleyber Torres de l’arrêt-court à la deuxième base il y a près de deux semaines avait déclenché sa résurgence au marbre.

Torres a dit “il est difficile de répondre” si c’est lié.

À ce stade, la cause n’est pas aussi importante que les résultats – et Torres a continué à produire des résultats lors d’une victoire 8-3 contre les Red Sox vendredi soir à Fenway Park.

Il a réussi trois autres coups sûrs et deux points produits dans la victoire.

“Il y a peut-être quelque chose à cela”, a déclaré Boone concernant le fait que le changement défensif ait causé le relâchement de Torres au marbre – mais il a également proposé une autre théorie.

“C’est peut-être un bon joueur qui commence à s’inscrire à cette période de l’année”, a déclaré Boone. « Tout ce que je sais, c’est qu’il joue très bien pour nous.

Torres a déclaré qu’il avait regardé des vidéos de 2018 et 2019, lorsqu’il avait plus de succès à la plaque, et cela a peut-être conduit à sa séquence solide à la plaque. Et il a aussi été meilleur en deuxième base.

GleyGleyber TorresN.Y. Poste : Charles Wenzelberg

« Il a fait du bon travail depuis les deux premiers matchs où il a fait quelques erreurs, a dit Boone. « Il ressemble au frappeur que nous savons qu’il est.

Torres, dont la puissance s’est en grande partie évaporée cette saison, a ajouté son huitième circuit de la saison vendredi pour donner aux Yankees une course d’assurance en septième manche.

Plus tôt, il avait un simple de deux retraits à conduire dans la dernière manche de la première manche de trois points des Yankees contre Nathan Eovaldi.

Depuis qu’il est passé au deuxième rang, Torres est 14-en-39 avec une paire de doubles, un circuit et quatre points produits et a une séquence de 11 matchs avec coup sûr.

La rotation des Yankees devrait être renforcée à temps pour sa série critique contre les Blue Jays la semaine prochaine

Jameson Taillon est en jeu pour être activé de la liste des blessés pour commencer l’un des matchs de la série qui se déroulera de mardi à jeudi à Toronto, avec les deux équipes dans le feu de l’action de la course AL.

« Nous allons passer au travers aujourd’hui et en parler ce soir, mais [there’s] une bonne chance qu’il commence l’un des matchs à Toronto », a déclaré Boone vendredi.

Taillon, qui est allé à l’IL le 9 septembre avec un tendon partiellement déchiré à la cheville droite, a fait ce que Boone a appelé un début de rééducation «réussi» mercredi avec Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, lançant 51 lancers tout en donnant deux points. sur trois manches.

Avant d’atterrir sur l’IL, le droitier avait une MPM de 4,41 sur 27 départs.

Luis Severino devait sortir de l’enclos des releveurs vendredi (mais n’a pas lancé) après avoir rebondi après ses débuts dans la saison mardi – sa première apparition en près de deux ans à cause de l’opération de Tommy John.

Le droitier, qui a lancé deux manches sans but contre les Rangers mardi pour conclure une victoire de 7-1, pourrait commencer à voir plus de situations à fort effet de levier avancer.

“Je dirais que je suis content qu’il ait eu cela à son actif, le premier, et qu’il ait obtenu quelques manches”, a déclaré Boone. «Je pense que cela élargit peut-être son rôle potentiel cette deuxième fois. Mais encore une fois, surtout à la sortie de la journée de repos, vous pouvez regarder notre corps de relève en ce moment et j’ai l’impression qu’il y a sept, huit gars ou plus que je me sens bien d’être dans une grande place au milieu des manches d’un match de football. . Je pense que Sevy va s’y frayer un chemin.

Domingo German, qui a été retiré de la liste des blessés mercredi, figure également dans ce mélange.

Jonathan Loaisiga (coiffe des rotateurs tendue) a lancé sa première session d’enclos des releveurs depuis son atterrissage sur l’IL le 5 septembre vendredi à Fenway Park. Le releveur le plus constant des Yankees est susceptible de lancer une autre session dimanche ou lundi, a déclaré Boone, avant d’être potentiellement autorisé à être activé – à moins que les Yankees ne décident qu’il doit également affronter des frappeurs en direct avant son retour.

“Nous verrons comment il réagit à cet enclos des releveurs et si nous en faisons un autre, puis nous y allons”, a déclaré Boone. “Nous verrons simplement comment les prochains jours se déroulent pour lui et comment il récupère.”

— Dan Martin à Boston et Greg Joyce à New York