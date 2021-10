Gleyber Torres empêche les Yankees de s’incliner contre les Rays

Gleyber Torres un bon jeu a été lancé au deuxième but et évité Quoi Yankees de New York descendre à son 162e match contre les Rays de Tampa Bay lors de la saison 2021 de la Major League Baseball.

Belle pièce, Gley. pic.twitter.com/MYeyMf71Dk – Yankees de New York (@Yankees) 3 octobre 2021

Gleyber a frappé le premier coup sûr des Yankees aujourd’hui dans le match d’aujourd’hui contre les Rays de Tampa Bay.

Il a une fiche de 0-0 en début de cinquième manche.

Le Vénézuélien a été en quelque sorte servi par l’affirmation qu’ils ont faite hier, Judge et Gardner après que Gleyber ne se soit pas précipité au premier but après avoir retiré des prises avec un lancer sauvage.

Les Yankees sont assurés d’un match supplémentaire s’ils perdent aujourd’hui et si les Blue Jays de Toronto et les Mariners de Seattle gagnent, et wild card si les Yankes gagnent, les Blue Jays et les Mariners perdent, que les Red Sox gagnent ou perdent à Boston.