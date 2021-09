in

L’arrêt-court vénézuélien des Yankees de New York Gleyber Torres et sa femme annoncent l’arrivée d’un bébé, du Yankee Stadium lui-même.

En effet, Gleyber Torres et son épouse Elizabeth Rodríguez ont annoncé sur le terrain du Yankee Stadium l’arrivée d’un bébé dans la famille. Tours.

La future maman du bébé a fait la publication via son compte Instagram, où l’heureux couple est vu avec une chemise faisant allusion aux Yankees avec le nom : “Baby Torres”.

GLEYBER TORRES VA ÊTRE PAPA !!! pic.twitter.com/umgzJmEu7a – fierté à rayures 2021 🏙🗽 (@GleyBaeTorres) 7 septembre 2021

Gleyber est venu aux Yankees via le commerce en 2016 des Cubs, tandis que les Mules ont envoyé l’équipe basée à Wrigley Field au lance-flammes Aroldis Chapman, qui a aidé les Cubs à briser la malédiction de la chèvre en remportant les World Series.

Depuis que le créole a fait ses débuts avec le Yankees Il a causé un grand impact et jusqu’à ce qu’il se blesse, son nom a été considéré pour le prix de la recrue de l’année en 2018, où il a frappé 24 circuits, avec 77 points produits avec une moyenne de 271.

Puis vint ce qui a été la grande année de la carrière de Torres jusqu’à présent (2019), où il a frappé 38 circuits, 90 points imposés, avec une moyenne de 278.

Les deux saisons que j’ai décrites (2018 et 2019) le poste principal de Gleyber dans l’équipe, il était joueur de deuxième but, tandis que SS était joué par Didi Gregorius.

L’année 2020 a été un défi pour le Vénézuélien puisque lorsque Gregorius est parti aux Phillies en tant qu’agence libre, l’équipe l’a affecté à Gleyber la responsabilité de jouer l’arrêt-court.

Eh bien, ses performances offensives ont complètement diminué, car dans une saison conçue pour 60 matchs, il pouvait à peine frapper trois circuits, avec 16 points produits et 243 de moyenne, et au niveau défensif, il n’a pas montré la solvabilité attendue par les joueurs. Yankees, puisqu’il a fait 9 erreurs et son pourcentage défensif de 933 ″%

En 2021, tours il n’a été capable de donner que 6 circuits et 43 points produits, atteignant une moyenne de 253.

Son père, M. Eusebio Torres, a récemment déclaré que Gleyber Il serait l’arrêt-court des Yankees, ce qui est un problème que l’on verra à l’avenir, mais ce qui est un fait, c’est qu’il sera un grand-père et une plus grande joie que celle de la famille est impossible.

Maintenant Gleyber vous aurez une raison de plus de manger le terrain de jeu tous les jours.