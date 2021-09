Gleyber Torres justifie son erreur de coup de circuit contre les Mets

in

Le Vénézuélien du Yankees de New York, Gleyber Torres, a connecté ce dimanche son septième Home Run de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB, ceci étant avant Mets de New York et où il justifie l’erreur défensive qu’il a commise en troisième manche.

Lors du match Mets vs Yankees à Citi Field, Gleyber Torres a corrigé son erreur défensive avant le coup de circuit de Francisco Lindor et avec le même remède qu’il s’est fait ressentir, libérant son septième circuit de la campagne 2021 et avec lequel il atteint 400 coups sûrs à vie en Ligue majeure de baseball.

La partie supérieure de la sixième manche a été jouée et le Vénézuélien Torres avec un coup sûr de deux points a réduit le match 4-5 pour les Yankees, un coup sûr qui remplira sûrement de confiance ce joueur qui, sans aucun doute, n’a pas son meilleure année en MLB, mais contribue d’une manière ou d’une autre à la cause de son équipe.

Voici le home run :

Glace, Glace, Gleyby. pic.twitter.com/uD1q5XEorV – Yankees de New York (@Yankees) 13 septembre 2021

Jeurys Familia, le lanceur dominicain est celui qui a subi les Yankees vénézuéliens dans ce coup de circuit, ceci après avoir commis une erreur et laissé un tangage dans sa zone de puissance qui a disparu par le champ gauche, ayant une vitesse de sortie de 99 milles à l’heure et il a atteint 382 pieds, donnant aux Yankees deux points après que les Mets en aient marqué trois dans la manche de leur erreur sur le tiret de Lindor.

Depuis quand Caraqueño n’a-t-il pas frappé un coup de circuit ?

Ce coup était le premier coup de circuit de Gleyber Torres depuis le 21 juillet, après une période de sécheresse et aussi, c’est la première connexion à quatre coins que le Vénézuélien secoue du Yankee Stadium cette saison des Ligues majeures.

Maintenant, Torres a une moyenne au bâton MLB 2021 de 0,253, avec 98 coups sûrs, sept circuits, 45 points produits et 39 points.