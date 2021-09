Gleyber Torres regarde au deuxième but avec un beau jeu

Le Vénézuélien Gleyber Torres des Yankees New York City s’est montré au deuxième but avec un beau jeu lors de la journée de la MLB.

Le jour du match de vendredi, les Indians de Cleveland et les Yankees de New York ont ​​été mesurés au Yankee Stadium, où le Vénézuélien Gleyber Torres s’est démarqué avec un bon mouvement comme deuxième base.

En début de cinquième manche, les Yankees menaient un pointage de 2-0, mais les Indiens avaient des coureurs au premier et au deuxième but sans retrait, où le frappeur en service a frappé un lent roulant au milieu du terrain et est apparu Le serveur vénézuélien qui est venu en courant pour prendre le ballon, a marché sur le deuxième but et s’est tourné vers le premier but, complétant un magnifique double jeu qui a éclairci la situation dramatique pour les Yankees à ce moment-là.

Joueur de deuxième but #25 Gleyber Torres #25pic.twitter.com/h43j5eSqNo – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 18 septembre 2021

Miguel Cabrera a évoqué la possible triple couronne de Vladimir Guerrero Jr. dans les majeures

La saison défensive de Gleyber Torres a été vraiment très compliquée, car il a commencé à l’arrêt-court où la façon de réguler la position n’a jamais montré la solvabilité requise en position numéro six.

Le manager Aaron Boone a toujours gardé confiance dans le jeu de Torres, mais la situation des Yankees ne suffit pas à faire patienter et c’est pourquoi il a pris la décision d’envoyer le créole en deuxième base, où il a également présenté ses inconvénients.

Mais cette fois il montre sa classe de joueur et c’est pour cela qu’il fait ce beau double jeu, où il a toujours eu le contrôle de la situation, malgré le fait que le jeu aurait pu être compliqué.

Torres doit continuer à montrer qu’il peut désormais défendre le deuxième pad et doit jouer sans pression, s’amuser sur le terrain, pour que les jeux comme ce soir sortent, c’est-à-dire en tant que défenseur du deuxième but.