GLG Stock: Les nouvelles sur les fusions et acquisitions font monter en flèche Penny Stock TD Holdings aujourd’hui

Gestion TD (NASDAQ :GLG) l’action est en hausse vendredi après l’annonce de son intention d’acquérir deux sociétés.

Selon un communiqué de presse, Gestion TD a signé une lettre d’intention non contraignante en vue d’acquérir Véhicule à usage spécial cie de Guangdong Jinbochuang. et Hunan Jinmeike New Material Co. Cela lui permettra d’acquérir 100% des parts des deux sociétés en offrant un prix encore indéterminé pour leurs actions.

TD Holdings note que ces plans d’acquisition lui permettront d’entrer dans l’industrie de la logistique sans pilote et des véhicules à énergie nouvelle. Bien qu’une date exacte pour les acquisitions n’ait pas encore été fixée, les transactions devraient être conclues dans les 180 jours suivant la signature de la lettre d’intention.

Il convient de souligner qu’il n’y a aucune garantie que Gestion TD ira de l’avant avec les acquisitions. La société doit encore terminer ses recherches de due diligence, ainsi que les négociations avec les cibles d’acquisition.

Renmei Ouyangm, PDG de TD Holdings, a déclaré ce qui suit au sujet de la nouvelle faisant grimper l’action GLG aujourd’hui.

« L’acquisition prévue de Jinbochuang et Jinmeike est non seulement conforme à notre stratégie de croissance consistant à améliorer notre chaîne industrielle, mais correspond également à la stratégie nationale du « Made in China 2025 » et à la tendance de l’industrie à fabriquer des véhicules légers. Nous prévoyons d’incorporer de nouveaux matériaux légers, des applications et des camions légers dans notre chaîne industrielle mondiale. »

L’action GLG connaît des échanges massifs aujourd’hui grâce aux nouvelles d’aujourd’hui. En conséquence, plus de 131 millions d’actions ont été négociées à ce jour. C’est un pic impressionnant par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 704 000 actions.

L’action GLG était en hausse de 39,1% vendredi matin.

