Glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh EN DIRECT : 1 mort, plus de 40 enterrés ; opérations de sauvetage en cours

Mises à jour en direct du glissement de terrain de l’Himachal Pradesh (photo ANI)

Mises à jour en direct du glissement de terrain au Kinnaur Himachal Pradesh : Au moins une personne est décédée tandis que plus de 40 autres seraient piégées à la suite d’un glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh Kinnaur mercredi. Plusieurs véhicules seraient piégés et des opérations de sauvetage sont actuellement en cours, ont indiqué des responsables. L’ITBP a déclaré qu’environ 200 membres du personnel de trois bataillons étaient présents sur place et attendaient l’arrêt des tirs de pierres. Le ministre en chef Jai Ram Thakur a déclaré que la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) avait également été appelée. Le commissaire adjoint Abid Hussain Sadiq a déclaré à l’agence de presse PTI que plusieurs véhicules, dont un bus de la Himachal Road Transport Corporation (HRTC) transportant plus de 40 passagers, sont enterrés. sous les débris. Il a dit que le bus se rendait de Reckong Peo à Kinnaur à Shimla. Le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah se sont entretenus avec le ministre en chef et ont assuré toute l’aide possible du Centre.

