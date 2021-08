Glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh : le nombre de morts grimpe à 15

in

Les autorités avaient suspendu l’opération de recherche jeudi soir. (Source de la photo : IE)

Le nombre de morts dans le glissement de terrain dans le district de Kinnaur dans l’Himachal Pradesh est passé à 15 avec la récupération d’un autre corps vendredi, a déclaré un haut responsable de la gestion des catastrophes.

Les opérations de secours ont repris ce matin pour retrouver les 15 autres personnes toujours portées disparues dans le glissement de terrain qui s’est produit mercredi près du village de Chaura dans le district. Alors que 10 corps ont été retrouvés mercredi, quatre ont été retrouvés jeudi sur le site du glissement de terrain. En plus de 13 personnes ont été secourues mercredi même. Le directeur de la gestion des catastrophes de l’État, Sudesh Kumar Mokhta, a déclaré que les opérations de recherche et de sauvetage avaient repris vers 5h30 du matin.

Les autorités avaient suspendu l’opération de recherche jeudi soir. Un boléro et ses passagers craignaient de ne pas pouvoir être retrouvés ensevelis sous les décombres, a déclaré Mokhta, ajoutant qu’il était possible que le véhicule ait roulé avec les débris.

L’opération de sauvetage est menée conjointement par la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF), la police des frontières indo-tibétaine (ITBP) et les membres de la police locale et des gardes à domicile.

