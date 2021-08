Glissement de terrain de Kinnaur: l’épave d’un bus HRTC retrouvée, la récupération de trois autres corps porte le nombre de morts à 13

in

Glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh : dix corps ont été retrouvés mercredi, tandis que 13 autres ont été secourus avec des blessures. Plusieurs autres sont encore à craindre piégés sous les décombres. (Photo ANI)

Glissement de terrain de l’Himachal Pradesh Kinnaur : Alors que les équipes de secours ont récupéré trois autres corps sur le site du glissement de terrain à Kinnaur, dans l’Himachal Pradesh, ce matin, le nombre de morts dans cet incident tragique est passé à 13. Plusieurs autres craignent toujours d’être piégés sous les débris, ont déclaré des responsables.

Selon un responsable de la gestion des catastrophes de l’État, la police des frontières indo-tibétaine a trouvé l’épave du malheureux bus de la Himachal Road Transport Corporation à environ 500 mètres sous la route et 200 mètres au-dessus du lit de la rivière Sutlej.

Le directeur de la gestion des catastrophes de l’État, Sudesh Kumar Mokhta, a déclaré que le bus avait été retrouvé dans un état gravement endommagé. Il a ajouté qu’un autre véhicule, un Bolero, était toujours piégé sous les décombres et que des efforts étaient en cours pour s’assurer qu’aucun corps n’y était piégé.

Une équipe de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) engagée dans une opération de recherche et de sauvetage sur le site du glissement de terrain de Kinnaur dans l’Himachal Pradesh Le nombre de morts dans l’incident est de 13 pic.twitter.com/f0gRZtxfDD – ANI (@ANI) 12 août 2021

Les opérations de sauvetage sont menées conjointement par la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF), la police des frontières indo-tibétaine (ITBP) et les membres de la police locale et des gardes à domicile.

