Glisser sur le lancement spatial? La base de clients satellites de l’Inde diminue considérablement

Pour maximiser l’impact des réformes, le gouvernement doit mettre fin à l’hibernation du secteur des lancements spatiaux. (Image représentative/Photo d’archive)

Par Chaitanya Giri

La pandémie de Covid-19 a suspendu les activités spatiales de l’Inde. L’administration du Premier ministre Narendra Modi a judicieusement mené des réformes spatiales indispensables en mai 2020. Un an plus tard, l’avenir de l’industrie spatiale privée indienne s’annonce prometteur, les start-ups spatiales ayant collecté près de 30 millions de dollars. Mais les activités de lancement spatial de l’ISRO se sont arrêtées. Pour maximiser l’impact des réformes, le gouvernement doit mettre fin à l’hibernation du secteur des lancements spatiaux.

La concurrence est rude ; pendant la pandémie, des pays comme l’Iran ont effectué leurs tout premiers lancements spatiaux sur des lanceurs indigènes. Monaco, la Slovénie, le Guatemala, le Myanmar, la Tunisie, la Moldavie et le Paraguay ont réalisé leurs premiers lancements de satellites via des contrats de lancement commerciaux. Les principales puissances spatiales, les États-Unis et la Chine, se sont rendues sur Mars. La Chine a lancé le premier module de sa station spatiale en orbite terrestre basse et a également lancé son premier satellite 6G. Les Émirats arabes unis se sont également rendus sur Mars à bord d’un lanceur japonais. Le Japon a reçu sa capsule spatiale Hayabusa-2 qui a été renvoyée de l’astéroïde Ryugu. Ces développements peuvent apparaître comme une démocratisation de l’espace extra-atmosphérique. Mais bon nombre de ces activités fusionnent sous des blocs astropolitiques dirigés en particulier par les États-Unis et la Chine.

En comparaison, les activités spatiales de l’Inde ont ralenti. La part mondiale de l’Inde dans le total des lancements spatiaux reste faible, à 1,8 %. Les trois lancements de la gamme Sriharikota ont eu lieu entre novembre 2020 et février 2021, entre les première et deuxième vagues de COVID-19 en Inde. Avec la nouvelle concurrence, la base de clients satellites dont le PSLV indien a connu un succès commercial pendant 20 ans se réduit considérablement. Il faudra un certain temps pour que les nouvelles start-up aient un impact. Les premières démonstrations des start-up indiennes de lancement spatial, Agnikul Cosmos et Skyroot Aerospace, qui ont récemment levé 11 millions de dollars chacune en investissements de série A, sont à quelques trimestres. De même, le premier lancement spatial du Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), construit par l’ISRO et commercialisé par la société d’État New Space India Limited (NSIL), n’a pas encore eu lieu. Même si le premier lancement a lieu plus tard cette année, il n’obtiendra l’étiquette d’un lanceur “éprouvé dans l’espace” qu’après avoir effectué 3 ou 4 lancements réussis.

Exemple concret : le projet conjoint NASA-ISRO de 2014 – le satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NI-SAR) – qui est retardé d’un an en raison de la lenteur du développement du deuxième plus grand lanceur de l’ISRO, le GSLV-Mk-II. Un rapport d’évaluation de la NASA d’avril 2020 du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a noté qu’avant de lancer NI-SAR (initialement prévu pour la fin de 2021), le GSLV-MK-II doit remplir des critères spécifiques identifiés par l’ISRO et la NASA. Jusqu’à présent, cela est incomplet, probablement à cause de la pandémie.

Cependant, la pandémie n’a pas empêché d’autres développeurs de lanceurs comme SpaceX, United Launch Alliance, China’s Long March, ExPace et OneSpace, ou le Rocket Lab de Nouvelle-Zélande, de tester et de fournir des services de lancement. Les clients des lancements spatiaux, généralement les gouvernements ou les industries des télécommunications à l’agriculture, ont désormais l’embarras du choix. Ils les évaluent soigneusement en fonction de paramètres cruciaux : fiabilité et taux de réussite du lanceur, performances du lanceur, aptitude au lancement d’un satellite ou d’un engin spatial spécifique, coût de lancement, disponibilité et planification à la demande, etc.

Les cinq prochaines années sont cruciales pour rester compétitif, et une série de micro-réformes doit être faite et les tâches terminées. Premièrement, les entreprises privées nées pendant la pandémie doivent avoir un accès sans entrave à l’infrastructure d’essais spatiaux pour un développement rapide des véhicules. Deuxièmement, l’ISRO doit acquérir de toute urgence les informations d’identification SSLV éprouvées dans l’espace et adapter le GSLV MK-III à sa mission de vol spatial habité, Gaganyaan. Enfin, les tests et l’évaluation sur le terrain des avions spatiaux réutilisables pour les vols orbitaux et suborbitaux doivent être accélérés. Le lanceur réutilisable (RLV-TD), l’avion spatial hypersonique de l’ISRO, est en attente de tests depuis 2016. L’Inde compte désormais plus de lanceurs en phase de test et d’exploitation que jamais auparavant. Il exige une politique nationale pour le transport spatial commercial sous-orbital, orbital et interplanétaire. Cela nécessite que le directeur général de l’aviation civile (DGAC) étende son champ d’action au transport spatial commercial, tout comme la Federal Aviation Administration des États-Unis. Semblable aux synergies NASA-FAA, une stratégie nationale conjointe DoS-DGCA peut aider à rendre les centres de lancement spatiaux et les ports spatiaux indiens orientés vers le marché et prêts pour les lancements spatiaux commerciaux, militaires, civils et expérimentaux. Les fournisseurs de services de lancement spatial et les entreprises de technologie de lancement spatial peuvent devenir partenaires dans cette stratégie.

L’auteur est Fellow, Gateway House: Indian Council on Global Relations

