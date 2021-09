Glitch (GLCH) augmente de 196% après 14 jours de course haussière implacable | Invezz

Le Glitch Coin Price (GLCH) est sur une course haussière implacable depuis fin août 2021, affichant une augmentation de 196% au cours des 14 derniers jours. Étonnamment, la tendance haussière semble s’accélérer après que le prix de la pièce a affiché une hausse de 45% au cours des dernières 24 heures. Cette hausse des prix a attiré l’attention de la plupart des investisseurs et la plupart cherchent comment et où ils peuvent acheter la pièce.

Suite à une demande accrue, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Glitch (GLCH) et les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter Glitch (GLCH)

Vous êtes intéressé par l’achat de Glitch (GLCH) mais vous vous demandez comment le faire ? Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces GLCH en ligne :

eToro est l'une des principales plateformes de trading lorsqu'il s'agit d'investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d'outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d'accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d'exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d'expérience.

Qu’est-ce que Glitch (GLCH) ?

Glitch (GLCH) est le jeton natif du protocole Glitch.

Si c’est la première fois que vous entendez parler du protocole Glitch, il s’agit d’un protocole rapide, interopérable et indépendant de la blockchain conçu spécifiquement pour les applications DeFi. Il est communément décrit comme le système d’exploitation DeFi pour fournir une plate-forme où les développeurs peuvent développer facilement des applications financières décentralisées.

En plus d’offrir de faibles coûts de transaction et des récompenses aux participants, le protocole Glitch utilise un mécanisme de preuve de participation par consensus délégué pour garantir qu’il reste démocratique.

Devriez-vous acheter Glitch (GLCH) aujourd’hui ?

Suite à la dynamique haussière que Glitch (GLCH) a maintenue pendant plus de 14 jours consécutifs, cela peut être un bon investissement si vous recherchez une crypto-monnaie tendance dans laquelle investir.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prédiction de prix de pépin (GLCH)

Bien qu’il soit difficile de fournir une prévision de prix Glitch (GLCH) décisive, car il s’agit d’une crypto-monnaie relativement nouvelle sur le marché et du fait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil, la tendance haussière actuelle devrait se poursuivre pour le reste de 2021. .

Glitch Reactions (GLCH) sur les réseaux sociaux

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la version bêta du Glitch Wallet est désormais disponible pour les tests ! ?? Interagissez avec la blockchain Glitch facilement et en toute sécurité. Nous avons créé un didacticiel simple qui explique comment démarrer et comment exécuter certaines fonctions de base. Https://t.co/Tcekz0TSy7 – Glitch (@GlitchProtocol) 16 juillet 2021

Les détenteurs de Glitch pourront emprunter sur leur $ GLCH et gagner des intérêts en tirant parti de leurs jetons, ce qui en fait retire plus de $ GLCH du marché libre et permet aux détenteurs à long terme d’avoir un meilleur accès au capital sans sortir de leurs positions. GLCH x $ BOND https://t.co/5WqYkLuO6T – Glitch (@GlitchProtocol) 9 septembre 2021

