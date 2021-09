Glitch révolutionnaire a les BotW Speedrunners excités pour des records

Gif : Nintendo / JoeDun / YouTube

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est le cadeau qui continue à donner. Bien que l’extravagance du monde ouvert de Nintendo ait maintenant plus de quatre ans, les joueurs trouvent toujours de nouvelles façons de briser le jeu sur l’autel du divertissement. Exemple concret : ce week-end, BotW speedrunner et chasseur de pépins LegendofLinkk ont ​​découvert comment faire voler Link sans planeur. Cela devrait changer totalement la donne pour les gens qui essaient de battre le jeu le plus rapidement possible.

Oui, Link peut déjà « voler » avec son fidèle planeur. Mais cela s’accompagne de certaines limitations notables : cela nécessite de l’endurance, d’une part, et il est également soumis aux caprices de la gravité. Grâce à un crétin nommé Newton, Link descendra lentement au fil du temps en planant (et tombera complètement lorsqu’il n’aura plus d’endurance). D’autres techniques, comme se lancer via des troncs d’arbres ou des Bokoblins, sont également limitées par la gravité et la vitesse dans une certaine mesure.

Mais en vous appuyant sur cette astuce récemment découverte – qui nécessite une rafale d’équipement et de déséquipement – vous pouvez faire voler Link sans être entravé par les forces de la nature. Il ne ralentira pas. Il ne descendra pas à un rythme régulier. Il ne brûlera aucune endurance. Il va juste… va et va et va. Les speedrunners de Breath of the Wild l’appellent “BLS Sliding” (pour “bow lift smuggling”) ou, plus simplement, “sky slide”.

Retirer un toboggan est vraiment assez simple. Tout ce que tu dois faire est [deep breath]…

Sortez une bombe.La place est au sol.Sortez votre arc.Appuyez sur les boutons B et Plus en même temps.Dééquipez votre bouclier.Rouvrez votre menu d’équipement.Rééquipez votre bouclier, puis fermez le menu.Sautez et appuyez sur le B et Plus en même temps.Dééquipez votre bouclier, puis fermez le menu.Encochez une flèche, mais annulez immédiatement le tir.Si vous avez effectué correctement les dix premières étapes, Link devrait avoir un arc dans une main et une bombe dans l’autre .Essayez de grimper quelque chose, puis relâchez immédiatement le bouton B.Ça y est ! Tu devrais décoller. Déplacer la manette d’avant en arrière vous fait accélérer. Si vous relâchez la manette dans une position neutre, Link arrêtera de glisser et s’effondrera.

Le speedrunner Breath of the Wild JoeDun a décrit le processus plus en détail sur YouTube :

Essentiellement, les étapes de la glissade dans le ciel placent Link dans ce que l’on appelle un état de “verrouillage de l’arc”, qui vous permet de le pousser avec des objets dans le jeu. Bien que, comme le note JoeDun, vous pouvez techniquement utiliser “tout ce que vous pouvez ramasser”, les bombes sont plus faciles, car, vous savez, vous pouvez les conjurer à partir de rien.

Mais la glissade dans le ciel a des ramifications au-delà de l’octroi aux joueurs de la possibilité de visiter Hyrule à 30 000 pieds. Pensez simplement à ce que l’astuce signifie pour la communauté de speedrunning du jeu. Les quêtes secondaires qui vous obligent à transporter des objets seront un jeu d’enfant. Certains sanctuaires seront simples comme bonjour. Et les catégories de any% (record du monde : 25 minutes et 6 secondes) à 100% (17 heures et 35 minutes) pourraient connaître de profonds bouleversements, étant donné que les joueurs n’ont plus à gérer la navigation sur cette chose embêtante qu’est le sol.