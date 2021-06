Juridique & Réglementaire

Global Banking Watchdog, BRI, publiera un article sur le « traitement prudentiel » des actifs cryptographiques par les banques

Pendant ce temps, l’ancien président de la SEC, Jay Clayton, sous qui l’agence n’a fait aucun progrès en ce qui concerne les actifs numériques, parle désormais de la non-nécessité d’un nouveau régime réglementaire spécifiquement pour la cryptographie et d’un « risque sérieux » de surréglementation.

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a déclaré lundi qu’il se consulterait sur la manière dont les prêteurs devraient se protéger des actifs cryptographiques. Le chien de garde basé en Suisse a déclaré dans un communiqué,

“Le comité a accepté de publier un document de consultation pour solliciter l’avis des parties prenantes externes sur la conception du traitement prudentiel des expositions des banques aux crypto-actifs.”

Les banques sont généralement tenues d’attribuer des « pondérations de risque » à chaque type d’actif, comme les prêts, pour déterminer le montant de capital à détenir.

Le comité (BCBS), composé de régulateurs, notamment de banques centrales et d’autorités responsables de la réglementation bancaire, a déclaré avoir discuté des actifs cryptographiques vendredi dernier et publiera son document de consultation cette semaine.

« Alors que les expositions des banques aux actifs cryptographiques sont actuellement limitées, la croissance et l’innovation continues dans les actifs cryptographiques et les services connexes, associées à l’intérêt accru de certaines banques, pourraient augmenter les problèmes de stabilité financière mondiale et les risques pour le système bancaire en l’absence d’un traitement prudentiel.

Au milieu de cela, l’ancien commissaire américain aux valeurs mobilières et aux changes (SEC) Jay Clayton, sous qui le régulateur n’a fait aucun progrès en ce qui concerne les actifs cryptographiques, écrit maintenant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un nouveau régime réglementaire spécifiquement pour la cryptographie, dans un article en le journal de Wall Street.

« L’innovation est rarement fluide ou prévisible », a écrit Clayton. Selon lui, une révolution numérique est en cours dans le secteur des services financiers, et il existe « un risque sérieux de sur-réglementation et de sous-réglementation ».

Il a exhorté les régulateurs à regarder au-delà des étiquettes superficielles et à se demander comment un jeton, un portefeuille numérique, une crypto-monnaie ou un échange cryptographique est utilisé et avec quel instrument ou processus existant la nouvelle technologie est en concurrence, puis à la réglementer en conséquence.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.