Global Brands Group cherche à se débarrasser de ses marques – WWD

Les questions continuent de croître concernant l’avenir de Global Brands Group. La société nord-américaine a émis un avertissement concernant la poursuite de son activité et cherche à vendre ses marques, selon des sources du secteur.

Des sources ont déclaré que deux des plus grandes marques sous licence, Spyder et Frye, sont revenues à leur propriétaire, Authentic Brands Group, et sont en train d’être réattribuées à de nouveaux titulaires de licence. Ce processus devrait être rapide car les marques suscitent beaucoup d’intérêt de la part de partenaires potentiels, ont déclaré des sources.

En plus de Frye et Spyder, d’autres marques sous licence sous l’égide de GBG incluent Ellen Tracy, All Saints et Sean John. Ses marques détenues directement comprennent Aquatalia et Ely & Walker. Comme indiqué, en février, le fondateur de Sean John, Sean “Diddy” Combs, a déposé deux poursuites distinctes contre GBG à New York pour 25 millions de dollars pour “fausse approbation, détournement de ressemblance et violation de ses droits à la publicité”, pour le lancement à l’automne dernier d’une collection pour femmes. avec le détaillant britannique de mode rapide Missguided Unlimited. La deuxième action a été intentée par Citizen Change à but non lucratif de Combs au sujet de l’utilisation par les entités GBG de l’expression « Vote or Die », dont la marque appartient à Citizen Change et à une autre société dirigée par Combs appelée CE Trademark, selon la plainte. Les deux poursuites sont en cours.

Des sources ont indiqué que GBG en Amérique du Nord pourrait potentiellement chercher à déposer le bilan du chapitre 11 dès la fin de la semaine prochaine, et pourrait envisager de vendre aux enchères tous les actifs. Diverses sociétés d’exploitation envisagent de devenir un enchérisseur de chevaux de harcèlement.

Ducera Partners, une banque d’investissement boutique, mène le processus, avec Ancora. David Skatoff, associé chez Ducera Partners, n’a pas pu être joint pour commenter.

Rick Darling, PDG de Global Brands Group Holding Ltd., n’a pas non plus pu être joint mercredi pour commenter.

Comme indiqué, le mois dernier, GBG a finalisé la vente de son activité Spyder à un groupe d’investisseurs coréen pour un montant de 19,5 millions de dollars. Le produit net ne sera pas utilisé pour rembourser la dette bancaire existante du groupe comme initialement envisagé. Au lieu de cela, le groupe a déclaré qu’il demanderait le consentement des prêteurs pour de futurs retraits afin de financer les opérations du groupe, a déclaré GBG. A cette époque, GBG a émis un avertissement aux investisseurs qu’il y avait des questions sur sa capacité à poursuivre son exploitation.

Global Brands Group a été créé à l’origine en 2005 en tant que division de Li & Fung pour gérer les marques de distributeur. Elle a ensuite été scindée et cotée à la Bourse de Hong Kong en 2014. Plus tard cette année-là, elle a formé une coentreprise avec David Beckham pour développer Seven Global afin de gérer la marque Beckham dans diverses catégories. L’entreprise Beckham est censé être sous la direction de la société de Hong Kong, qui est en bonne santé, et ne serait pas partie d’un dépôt de bilan en Amérique du Nord. En 2016, GBG a noué un partenariat avec Katy Perry pour développer une collection de chaussures éponyme.

Le plus gros actif de GBG est CAA, une entreprise dans laquelle GBG détient la majorité des parts, mais des sources ont déclaré que cela ne ferait pas partie d’un éventuel dépôt de bilan en Amérique du Nord et qu’elle est exploitée séparément. CAA-GBG est la principale agence de gestion de marque au monde formée par une joint-venture avec Creative Artists Agency et GBG. Ils s’associent à leurs clients pour étendre leur propriété intellectuelle à de nouvelles catégories de produits de consommation, de nouvelles expériences et de nouveaux territoires.

Alors que des sources ont déclaré que la société mère de Hong Kong serait en mesure d’éviter la faillite, elle a déclaré publiquement que sa dette accumulée avait été sa plus grande source de douleur.

Le mois dernier, le président de GBG, William Fung, a déclaré que le passif de la société dépassait ses actifs de 899 millions de dollars fin septembre. Les dettes commerciales envers les créanciers externes et les sociétés liées, qui sont en souffrance, ainsi que les intérêts courus, s’élevaient à 851 millions de dollars et la société n’avait pas respecté ses engagements financiers relatifs à un prêt syndiqué de 174 millions de dollars.

“Certaines conditions, y compris celles décrites ci-dessus, indiquent l’existence d’incertitudes importantes qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation”, a déclaré la société. Le mois dernier, Fung a déclaré que le conseil d’administration de la société envisageait diverses options de restructuration de la dette, telles qu’une éventuelle vente, cession ou restructuration d’actifs au sein du groupe afin de réduire son endettement et de s’assurer que le groupe dispose d’un bilan durable à long terme. .

