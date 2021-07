‘Global Citizen Live’ annoncé, diffusion mondiale de 24 heures avec Metallica, Billie Eilish, The Weeknd, BTS, etc.

Après avoir fait la promotion de l’événement Vax Live pour sensibiliser à la vaccination mondiale, l’organisation internationale Global Citizen a annoncé un nouveau concert qui sera diffusé dans le monde entier pendant 24 heures.

#GlobalCitizenLive, avec @edsheeran, @lorde, @theweeknd, @BTS_TWT et plus, aura lieu le 7 septembre. 25 ! En direct sur 6 continents, cette diffusion unique de 24 heures + événement en direct rassemblera le monde pour défendre la planète et vaincre la pauvreté. https://t.co/iwdcJ0Jbaj pic.twitter.com/CXo3mXT58U – Citoyen du monde (@GlblCtzn) 13 juillet 2021

Il s’agit du Global Citizen Live qui se tiendra au Sofi Stadium de Los Angeles avec des performances filmées sur six continents pour unir le monde pour « défendre la planète et lutter contre la pauvreté ».

Des diffusions auront lieu depuis l’Afrique, l’Asie, l’Australie, l’Europe et l’Amérique du Nord et du Sud le samedi 25 septembre avec des émissions d’ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, Twitter et plus encore.

Les artistes participants incluent Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Coldplay, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran Duran, Ed. Sheeran , Femi Kuti, Green Day, Hugh Jackman, Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Metallica, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage, Usher et plus à annoncer.

Global Citizen Live fait partie d’un effort pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, mené par des citoyens du monde entier aux côtés de gouvernements, d’entreprises et de philanthropes. L’événement printanier Vax Live a permis de récolter plus de 300 millions de dollars.

« Il est très important pour moi de faire partie de cet événement historique pour sensibiliser et encourager les actions visant à aider le peuple éthiopien pendant cette crise humanitaire dévastatrice à laquelle il est confronté », a déclaré The Weeknd.