GLOBAL COMBAT, CRISTIAN « PUAS » PÉREZ VS DUMAR « CORAZÓN DE LEÓN » ROA, COMMENT VOIR EN DIRECT, EN LIGNE, HORAIRE, CHAÎNE DE TÉLÉVISION, DIFFUSION EN DIRECT, AUJOURD’HUI, 11 SEPTEMBRE

in

On vous dit comment, quand, à quelle heure, où regarder en direct et gratuitement le combat de Combat mondial, Cristian « Puas » Pérez VS Dumar « Cœur de Lion » Roa, la fonction sera exécutée dans Studios Univision à Miami, Floride, aujourd’hui Vendredi 10 septembre 2o21.

PRÉCÉDENT

La carte des arts martiaux mixtes de sept combats est mise en vedette par un combat de poids de prise de 150 livres entre Cristian « Puas » Pérez (5-0) invaincu et le vétéran Dumar « Corazón de León » Roa (15-9).

Également au programme, Isaac Ruelas (4-2) affronte le champion d’Europe du tournoi Patrick Lehane (2-0) et dans une bataille des poids mouches femmes Mariel Celimen de Miami (1-0) affronte la Chilienne Jazmine Navarrete (1-0).

En plus des combats susmentionnés, Fabricio Franco (8-3) sera combattu par Miguel Villegas (7-2) au poids plume; Cristian Barraza (6-2) affronte Alex Gonzalez (3-3) au poids coq; Alana McLaughlin (débuts) affrontera Céline Provost (débuts) au poids plume et Carlos Tenorio (2-1) affrontera Roberto Romero Hernández (3-2) dans un combat poids plume.

AFFICHAGE

Alex Gonzalez (135,6 lb) contre Cristian Barraza (136 lb)

Roberto Romero Hernandez (144,8 lb) contre Carlos Tenorio (145,6 lb)

Miguel Villegas (151 lbs) vs Fabricio Franco (149,8 lbs)

Céline Provost (142,6 lb) contre Alana McLaughlin (144,6 lb)

Patrick Lehane (153,8 lb) contre Isaac Ruelas (155,2 lb)

Jazmine Navarrete (126 lbs) contre Mariel Celimen (127,6 lbs)

Dumar Roa (154,6 lb) contre Cristian Perez (155,4 lb)

DATE:

10 septembre 2021

CALENDRIER:

22h00 du centre du Mexique,

22h00 pour la Colombie et le Pérou ;

00h00 pour l’Argentine et le Chili.

STADE:

Studios Univision à Miami, Floride

LIENS DE TRANSMISSION

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

Afficher le joueur