Global Money Express, la principale société de paiement par envoi de fonds de Corée du Sud, rejoint RippleNet pour étendre les paiements à la Thaïlande

Le mardi 10 août, le réseau Ripple a annoncé qu’il avait établi une connexion avec Global Money Express Co. Ltd (GME Remittance), la principale société de paiement par envoi de fonds non bancaire de Corée du Sud.

Selon l’annonce officielle de Ripple, cette coopération est établie par le biais d’une joint-venture entre SBI Holdings et Ripple appelée SBI Ripple Asia.

GME Remittance utilise son réseau financier mondial RippleNet pour accélérer sa coopération avec la plus grande banque de Thaïlande en termes de capitalisation boursière, la connexion Siam Business Bank (SCB).

Actuellement, environ 184 000 Thaïlandais vivent en Corée du Sud. Global Money Express Co. Ltd (GME Remittances) a déclaré que le but de cette mesure est de répondre aux besoins de transfert de fonds de la Thaïlande (après la Chine et le Vietnam) en tant que troisième plus grande population de résidents étrangers.

Le directeur et chef de l’exploitation de Global Money Express Co. Ltd. (GME Remittances), Subash Chandra Poudel, a déclaré que :

“Nous avons choisi Ripple comme partenaire car avec RippleNet, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux pays avec de nouveaux partenaires en 1 à 2 semaines. Cela a considérablement réduit le temps de mise sur le marché et nous offre un avantage par rapport à nos concurrents.”

Bénéficiant de la robustesse de RippleNet, GME Remittance a déclaré qu’ils pouvaient facilement suivre les transactions et profiter de transferts internationaux rapides et transparents.

Grâce à cette coopération, GME Remittance continuera à travailler en réseau avec les clients RippleNet existants pour étendre les canaux de transfert de fonds en Asie et même dans le monde (y compris en Europe et aux États-Unis). La technologie blockchain fournie par RippleNet, qui peut aider les partenaires sur le réseau mondial, a augmenté son volume de transactions de 130 % d’une année sur l’autre.

