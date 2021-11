Global Real Estate FoF peut augmenter le profil risque-rendement des investisseurs en MF : Srinivas Rao Ravuri

L’immobilier a toujours été une couverture pendant les périodes de hausse de l’inflation. Il a également relativement surperformé d’autres classes d’actifs comme les actions et les obligations pendant les périodes d’inflation soutenue.

Un fonds de fonds immobilier mondial peut être envisagé pour une diversification par rapport à un portefeuille traditionnel d’actions et d’obligations. C’est une classe d’actifs autonome en soi, en raison de ses caractéristiques uniques. Il a le potentiel d’augmenter le profil risque-rendement, lorsqu’il est combiné avec un portefeuille traditionnel d’actions/d’obligations, sur le long terme. Dans le scénario de marché actuel, les anticipations inflationnistes à moyen terme sont en hausse et l’immobilier a historiquement été un bénéficiaire au cours de ces périodes. Un Global Real Estate FoF est une opportunité unique pour les investisseurs d’avoir une exposition à une classe d’actifs qui a le potentiel de générer des revenus et peut servir de couverture contre l’inflation, dit Srinivas Rao Ravuri, CIO – Actions, PGIM India Mutual Fund.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha, il partage son point de vue sur la question de savoir si un Global Real Estate FoF est une bonne option pour l’investissement dans le scénario actuel. Extraits :

Qu’est-ce qu’une FPI et comment fonctionne Global Real Estate FoF, qui investit principalement dans des FPI ?

Les FPI sont des fiducies de placement immobilier. Les FPI possèdent, exploitent, louent ou financent des biens immobiliers. Les FPI mettent en commun l’argent de divers investisseurs pour investir dans différentes propriétés. En louant des espaces et en percevant des loyers sur ses actifs immobiliers, les FPI génèrent des revenus qui sont ensuite reversés aux actionnaires. À l’échelle mondiale, la plupart des FPI sont cotées et sont donc cotées en bourse comme des actions.

Les fonds de fonds immobiliers mondiaux sont des systèmes de fonds communs de placement, qui investissent dans un portefeuille d’actifs immobiliers, y compris des FPI cotées et d’autres titres. Un Global Real Estate FoF investit dans un fonds sous-jacent, qui investit généralement dans des REIT et d’autres instruments, qui peuvent présenter les caractéristiques suivantes :

A le potentiel de générer des opportunités de revenus relativement plus élevés sous forme de loyers et de rendement de dividendes

⦁ Étendue des opportunités d’appréciation du capital sur un cycle complet.

S’échange comme une action. Fournit une liquidité instantanée, mais cela la rend également volatile.

Un Global Real Estate FoF investissant dans des fonds de FPI est-il un bon investissement ?

Global Real Estate FoF investit dans des opportunités immobilières partout dans le monde. Le portefeuille est généralement investi dans des biens immobiliers productifs de revenu. Le portefeuille sous-jacent peut être investi dans divers FPI et titres immobiliers. Structurellement, les FPI sont des biens immobiliers productifs de revenus ou des actifs connexes, qui peuvent inclure des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des appartements, des hôtels, des centres de villégiature, des entrepôts, etc. Global Real Estate FoF offre une exposition au-delà des secteurs immobiliers traditionnels ; par exemple, l’exposition aux FPI axées sur l’investissement dans les centres de données, l’entreposage et le stockage à froid, etc.

Contrairement à d’autres sociétés immobilières, les FPI ne développent généralement pas de biens immobiliers pour les revendre. Au lieu de cela, une FPI possède des propriétés pré-développées et pré-louées principalement pour les exploiter dans le cadre de son propre portefeuille d’investissement et recherche un revenu de location sur celles-ci.

Un fonds de fonds immobilier mondial cherche à investir dans des zones géographiques telles que les marchés immobiliers américain, européen et Asie-Pacifique, entre autres régions, pour trouver des opportunités potentielles dans le monde entier. Il existe une diversification supplémentaire dans la manière dont ils peuvent être exposés à des sous-secteurs de l’immobilier pour inclure des options au-delà des formats immobiliers commerciaux ou résidentiels habituels comme les centres de données. L’objectif reste cependant la génération de revenus et une éventuelle appréciation du capital.

Un Global Real Estate FoF est-il un bon investissement compte tenu du scénario de marché actuel ?

Un FoF immobilier mondial peut être envisagé à des fins de diversification par rapport à un portefeuille traditionnel d’actions et d’obligations. Un fonds immobilier mondialement diversifié comme PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund est une classe d’actifs autonome en soi, en raison de ses caractéristiques uniques. Il a le potentiel d’augmenter le profil risque-rendement, lorsqu’il est combiné avec un portefeuille traditionnel d’actions/d’obligations, sur le long terme. Dans le scénario de marché actuel, les anticipations inflationnistes à moyen terme sont en hausse et l’immobilier a historiquement été un bénéficiaire au cours de ces périodes.

Quel est l’avantage d’un Global Real Estate FoF par rapport à d’autres fonds/investissements ?

Global Real Estate FoF offre aux investisseurs la possibilité de générer des rendements possibles grâce à des investissements dans le secteur immobilier. Les avantages offerts par FoF immobilier mondial sont l’abordabilité, l’accessibilité, la diversification et la gestion professionnelle. Un FoF immobilier mondial fournit un processus simplifié par le biais des transactions et de toute exigence de divulgation et de taxation lorsqu’il s’agit de gérer eux-mêmes des biens immobiliers, en particulier lorsque vous investissez en dehors de l’Inde. Dans le même temps, les FPI offrent aux investisseurs la possibilité d’acheter des biens immobiliers à titre de garantie financière et de s’exposer à cette classe d’actifs pour diversifier le risque du portefeuille de manière pratique.

Structurellement, les REIT investissent dans des biens immobiliers ayant un potentiel de revenu et, en fonction de l’objectif du fonds, la plupart d’entre eux répartissent les revenus entre les investisseurs des REIT, ce qui en fait un bon choix pour les investisseurs à la recherche de revenus. En règle générale, les FPI ont un potentiel de génération de revenus par le biais de la location, du crédit-bail ou de la vente de biens immobiliers, selon le portefeuille qu’ils gèrent. Pour les investisseurs indiens, un FoF immobilier mondial peut offrir une liquidité facile ainsi qu’un processus d’imposition simplifié et des exigences de divulgation, par opposition à l’investissement dans des propriétés à l’étranger par eux-mêmes. Un Global Real Estate FoF est une opportunité unique pour les investisseurs d’avoir une exposition à une classe d’actifs qui a le potentiel de générer des revenus et peut servir de couverture contre l’inflation.

Un fonds de fonds immobilier mondialement diversifié est une classe d’actifs autonome en soi, en raison de ses caractéristiques uniques. Il a le potentiel d’augmenter le profil risque-rendement, lorsqu’il est combiné avec un portefeuille traditionnel d’actions/d’obligations, sur le long terme.

Les FPI mondiales ont donné de solides performances historiques sur 20 ans. La performance des FPI mondiales a été une combinaison de revenu et de croissance, 40 % provenant du revenu et 60 % provenant de l’appréciation du capital.

Traditionnellement, les investisseurs se sont appuyés sur une combinaison d’investissements en actions et en titres de créance. Comment cela a-t-il changé aujourd’hui ?

L’immobilier a toujours été une couverture pendant les périodes de hausse de l’inflation. Il a également relativement surperformé d’autres classes d’actifs comme les actions et les obligations pendant les périodes d’inflation soutenue. La valeur réelle des actifs a tendance à augmenter à mesure que le coût de remplacement augmente sur le long terme et les baux et les contrats de location sont généralement liés au taux d’inflation et ont tendance à augmenter à mesure que les prix augmentent dans l’économie. Historiquement, les revenus générés par les FPI ont dépassé l’inflation au cours de 39 des 41 dernières années. Les avantages offerts par FoF immobilier mondial sont l’abordabilité, l’accessibilité, la diversification et la gestion professionnelle. Les investisseurs sont confrontés à moins de tracas en matière de transactions et d’impôts lorsqu’il s’agit de gérer eux-mêmes l’immobilier, en particulier lorsqu’ils investissent en dehors de l’Inde.

Comment les investisseurs bénéficieront-ils en investissant dans le Global Real Estate FoF NFO via PGIM India MF ?

Les avantages d’investir dans le fonds de fonds de titres immobiliers PGIM India Global Select Real Estate pour les investisseurs indiens comprennent :

⦁ Opportunités mondiales uniques, non disponibles en Inde – L’immobilier mondial représente des opportunités dans divers sous-secteurs, qui ne sont pas disponibles en Inde ou qui manquent d’échelle et de profondeur mondiales. Le fonds investit dans des secteurs tels que Senior Living, Grade A Offices, Logistics, Cold Storage Facilities, Warehousing, Data Centers, Healthcare, Last Mile Retail, Urban Apartments, Self Storage, etc.

Couverture potentielle contre l’inflation – Actif réel dont la valeur a tendance à augmenter à mesure que le coût de remplacement augmente sur le long terme. Les revenus générés par les FPI ont dépassé l’inflation au cours de 39 des 41 dernières années.

⦁ Accès à des billets de petite taille – En dehors de l’immobilier physique (principalement résidentiel), la plupart des investisseurs de détail en Inde n’ont pas trop d’options pour participer à la hausse que l’immobilier en tant que secteur a à offrir. Une taille de ticket aussi petite que Rs 5 000 dans le fonds de fonds PGIM India Global Select Real Estate Securities rend également la participation à l’immobilier plus abordable.

⦁ Double source d’Alpha – La participation par le biais d’une structure de FPI peut offrir des opportunités de revenus potentiellement plus élevés. En outre, les FPI cotées peuvent également offrir des opportunités d’appréciation du capital à long terme. Au cours des 20 dernières années, 40 % de la performance a été réalisée par le biais des revenus des REIT cotés.

Diversification – Fournit une diversification au-delà de la combinaison traditionnelle actions/obligations. Le portefeuille du fonds sous-jacent, le portefeuille du Fonds de titres immobiliers sélect mondial PGIM, peut également offrir un avantage de diversification géographique supplémentaire. L’immobilier constitue la troisième composante des portefeuilles sur les marchés développés avec 14 % alors qu’il est négligeable dans le contexte indien.

?? PGIM Immobilier, qui gère le PGIM Global Select Real Estate Securities Fund, figure parmi les 2 meilleurs gestionnaires de placements immobiliers mondiaux.

