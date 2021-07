Global X a déposé une demande d’ETF Bitcoin auprès de la SEC

Le gestionnaire de fonds basé à New York, Global X Digital Assets, a déposé une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Déposée mercredi, la demande indique que la proposition Global X Bitcoin Trust. Une fiducie légale du Delaware formée à la mi-juillet de cette année, si elle est approuvée, sera cotée à la bourse Cboe bZx. La Bank of New York Mellon agirait en tant que fiduciaire de la fiducie. D’après la présentation :

« L’objectif d’investissement du Fonds est de refléter la performance du prix du Bitcoin moins les dépenses d’exploitation du Fonds. Le Fonds ne cherchera pas à refléter la performance d’un indice ou d’un indice de référence.

Les investisseurs du fonds, ou leurs agents financiers autorisés, recevraient Bitcoin de la fiducie par l’intermédiaire d’un dépositaire BTC non identifié. Bien que non nommé, Global X indique que le dépositaire est une société de fiducie à but limité autorisée par le Département des services financiers de l’État de New York. Fournir des services de garde pour les actifs numériques. Le dossier stipule que le fonds fiduciaire lui-même “n’achètera pas, sauf liquidation ou circonstances extraordinaires décrites dans le présent document, ne vendra directement Bitcoin”.

Visa pour acquérir la fintech des paiements transfrontaliers Currencycloud

Visa a officiellement annoncé jeudi avoir signé un accord définitif pour acquérir Currencycloud. Une plateforme fintech qui accompagne quelque 500 clients bancaires et technologiques dans plus de 180 pays.

La nouvelle acquisition vise à améliorer l’activité de change de Visa et à l’étendre pour servir les institutions financières, les fintechs et les partenaires. L’accord améliorera spécifiquement la transparence et la rapidité de paiement de Visa, a déclaré la trésorière mondiale de la société, Colleen Ostrowski, déclarant :

« L’acquisition de Currencycloud est un autre exemple de l’exécution de Visa sur notre réseau de stratégie de réseau pour faciliter le mouvement mondial de l’argent. Les consommateurs et les entreprises attendent de plus en plus de la transparence, de la rapidité et de la simplicité lorsqu’ils effectuent ou reçoivent des paiements internationaux.

La nouvelle acquisition s’appuie sur une collaboration stratégique existante entre les deux sociétés, Visa détenant déjà une participation dans Currencycloud, évaluée à 956 millions de dollars. Y compris les incitations en espèces et en rétention. L’année dernière, Visa a participé à un tour de table de 80 millions de dollars pour Currencycloud. Aux côtés d’investisseurs tels que le conglomérat financier japonais SBI Group.

Selon l’annonce, Currencycloud maintiendra ses opérations depuis le siège de la société à Londres et maintiendra son équipe de direction actuelle. L’acquisition est toujours soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Vitalik Buterin surprend le public avec son apparition dans une vidéo d’Ashton Kutcher enregistrée dans son salon

L’acteur et capital-risqueur Ashton Kutcher a publié une vidéo sur Twitter le mettant en scène, lui, sa femme, Mila Kunis, et le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, expliquant le projet aux nouveaux arrivants.

Pendant la première minute, la vidéo montre Kutcher interrogeant Kunis sur des termes de base. Lié aux crypto-monnaies et à la technologie blockchain dans un espace de vie de votre maison.

Après que Kunis ait proposé des définitions simples en une phrase pour expliquer la « crypto-monnaie », la « blockchain » et la « décentralisation », Kutcher demande une description d’Ethereum. La caméra procède à un panoramique vers la droite, passant devant Kunis pour montrer Buterin assis à une table.

Buterin se lance dans une longue explication des composants fondamentaux d’Ethereum. Expliquer en quoi le protocole de contrat intelligent diffère des chaînes «à usage unique», en citant Bitcoin comme exemple.

La SEC prend des mesures contre l’arnaque de la pyramide commerciale de crypto-monnaie qui a volé au moins 12 millions de dollars

La SEC prend des mesures contre l’escroquerie pyramidale liée au trading de crypto-monnaie qui a volé au moins 12 millions de dollars.

Les escrocs ont promu un modèle d’investissement pyramidal. Garantir des rendements annuels de 30% au taux d’investissement dans des produits tels que les crypto-monnaies, les actions et le marché des changes.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a signalé la restriction et le gel des avoirs d’une société basée à Las Vegas. Qui a exploité une prétendue escroquerie liée aux crypto-monnaies et à d’autres marchés. Avec lesquels au moins quelque 12 millions de dollars américains ont été volés aux personnes touchées.

Cela a été indiqué par la SEC dans une déclaration officielle publiée sur son site Web, où elle a précisé que l’ordonnance en question avait été émise contre la société Profit Connect Wealth Services. Qui était exploité par Joy Kovar, 86 ans, et son fils Brent Kovar, 54 ans, qui ont proposé aux investisseurs de multiplier le capital investi dans leur entreprise. Ce qui serait probablement utilisé pour investir dans les marchés boursiers, le forex et l’extraction de crypto-monnaie.

