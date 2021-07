Global X, filiale d’un gestionnaire d’investissement de 560 milliards de dollars, fichiers pour Bitcoin ETF ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Le fournisseur d’ETF et filiale de Mirae Asset, Global X, a déposé une demande d’ETF bitcoin auprès de la SEC, ce qui intensifie la course concurrentielle aux États-Unis

Le fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) basé à New York, Global X, a rejoint la liste sans cesse croissante des prospects Bitcoin ETF avec un nouveau dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Global X a 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion et est une filiale du gestionnaire d’investissement de 560 milliards de dollars Mirae Asset.

S’il est approuvé, le Global X Bitcoin Trust émettra des actions ordinaires à négocier sur le Cboe BZX Exchange sous un symbole boursier qui sera annoncé juste avant le début des échanges. L’ETF détiendra des bitcoins pour atteindre son objectif d’investissement consistant à représenter le prix BTC en dollars, moins les dépenses d’exploitation.

Selon le dossier, Global X Digital Assets, qui est affilié à la fois à Global X Management Company et à Mirae Asset Global Investments, sera le sponsor de l’offre – responsable de la création, de l’enregistrement et de la cotation de l’ETF et de ses actions. Cependant, le document ne précise pas quelles entreprises seront le fiduciaire et le dépositaire de bitcoins pour la fiducie.

Comme la stratégie récemment annoncée par Grayscale pour son produit bitcoin, GBTC, la Bank of New York Mellon (BNY Mellon) aiderait également Global X à administrer son ETF. BNY fournira à Global X des rapports comptables, fiscaux et financiers pour la maintenance et les opérations de la fiducie.

Outre Global X et Grayscale, plusieurs autres gestionnaires d’investissement ont également déposé une demande d’ETF bitcoin aux États-Unis ces derniers temps, réchauffant la course. Cette année seulement, Valkyrie, NYDIG, VanEck, SkyBridge Capital et Fidelity ont tous déposé leur propre offre de FNB bitcoin. Mais même si la SEC a retardé chacun d’entre eux, les perspectives se sont sans doute améliorées.

Un rapport récent a souligné pourquoi l’agence de régulation pourrait capituler bientôt, citant l’énorme accélération distincte de l’adoption institutionnelle du bitcoin cette année. Et début juillet, l’ancien président de la Commodities and Futures Trade Commission, Timothy Massad, a expliqué comment un ETF bitcoin pourrait profiter aux investisseurs et aux régulateurs.

Une offre d’ETF pour un produit réduit les difficultés intrinsèques à investir directement dans l’actif en le faisant abstraction par le biais d’un véhicule d’investissement pratique dans une bourse établie. Naturellement, cependant, investir dans un ETF ne signifie pas que l’investisseur possède l’actif sous-jacent – ​​quel qu’il soit. Et dans le cas du Bitcoin, cette distinction est peut-être plus importante, car la garde de soi est essentielle à une véritable souveraineté individuelle.